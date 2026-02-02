Наряд-манекен, платье с пирсингом на сосках и не только: звезды поразили образами на Грэмми-2026 (фото)

В США прошла 68-я церемония премии Грэмми-2026

Музыкальная премия 68th Annual Grammy Awards прошла 1 февраля в Лос-Анджелесе. И пока часть публики обсуждает в сети победителей, которые получили статуэтки, другая часть смакует сплетни и обсуждает наряды, в которых дефилировали звезды на красной дорожке.

"Телеграф" рассказывает о самых странных и экстравагантных образах знаменитостей на премии Грэмми-2026.

Чаппелл Роан

Больше всего внимания к себе привлекла 27-летняя американская певица Чаппелл Роан. Она появилась на красной дорожке Грэмми-2026 в откровенном платье, часть которого буквально крепилась на пирсинг на сосках. Выглядело ее платье весьма экстравагантно, оголяя практически всю грудь полностью. Частично свою наготу певица прикрывала длинными рыжими волосами, хотя это не слишком помогло.

Чаппелл Роан на Грэмми. Фото: Getty Images

В комментариях к фото и видео с Чаппелл Роан пользователи написали:

Когда таланта мало, приходится брать хайпом.

Такой дерзкий каркас, но Грэмми не оценили дерзости.

Главное — не наступить на это платье, а то бретельки оборвутся.

Срамота.

Высокая мода.

Чаппелл Роан на Грэмми. Фото: Getty Images

Хайди Клум

Модель Хайди Клум — большая любительница эпатажа и экстравагантности на красных дорожках. Не стала изменять себе модель и на Грэмми-2026, явившись на премию в наряде-манекене. Она буквально едва перемещалась из-за неловкости такого пластикового платья, но при этом выглядела весьма органично и даже эпично. Наряд-манекен повторял все изгибы тела Хайди Клум и выглядел "голым", однако она себя чувствовала в нем весьма уверенно.

Хайди Клум на премии Грэмми-2026. Фото: Getty Images

В комментариях к фото и видео с моделью, пользователи написали:

То, что ты можешь, не значит, что ты должна это делать.

Это платье из сыра?

Я ненавижу это платье. Некоторые вещи просто не предназначены для того, чтобы их видели.

А мне очень понравился ваш образ.

Хайди Клум на премии Грэмми-2026. Фото: Getty Images

Эддисон Рей

Еще одна певица, которая взбудоражила сеть своим нарядом — Эддисон Рей. Она пришла на Грэмми-2026 в образе Мэрилин Монро. Ее платье имеет глубокое декольте до пупка и ассиметричный подол, который она кокетливо задирала перед камерами.

Певица Эддисон Рей на Грэмми-2026. Фото: Getty Images

В комментариях к видео с певицей в этом необычном платье, пользователи написали:

Она кажется такой счастливой.

Это глупо.

Все такие странные.

Они делают что угодно.

Эддисон Рей в образе Мэрилин Монро на Грэмми-2026. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня сделала Повалий популярной в России. Она по-настоящему стала ее "визиткой".