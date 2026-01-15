"Не картина, а пісня". Українка розсмішила мережу своїм витвором мистецтва 18+ (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Малювала унікальну роботу не тільки руками
У Тік Ток завірусилось відео українки, яка створила незвичну картину за допомогою інтимного місця та продає її за чималі гроші. Хоч кошти авторка обіцяє перерахувати на ЗСУ, у коментарях користувачі не стримували своїх жартів.
Блогерка Лілія Гординська зі Львова опублікувала у Тік Ток туторіал, як зробити унікальну картину. Щоправда, малювати її треба не тільки руками.
Адже авторка зазначила, що це унікальний витвір мистецтва, а точніше відбиток її найінтимнішого місця. Жінка докладно розповіла, як створити схожу картину та наголосила, що свою продає за 3 000 грн. Однак кошти обіцяє перерахувати на донат ЗСУ.
У коментарях під відео та дописом про картину українці жартували, що цей пост блогерки став знаком, що досить гортати стрічку та сидіти в інтернеті. Дехто жартував, що тепер знає чим зайняти свій вечір. Було й чимало мемів з котами, собаками та навіть президентом США Дональдом Трампом. Хтось у мережі згенерував картинку за допомогою ШІ, як голова Білого дому радіє картині блогерки.
Українці писали в коментарях:
- А що? Так можна було?!!!
- На сьогодні інтернет всьо, всім пака!
- Картина-пісня.
- Так відбиток сраки я вже робила…пішла за фарбою.
- Йой, ти художниця.
- Фантастично.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Буковелі помітили чоловік у куртці з написом "Сочі-2014".