"Не картина, а пісня". Українка розсмішила мережу своїм витвором мистецтва 18+ (фото, відео)

Тетяна Крутякова
Дональд Трамп та картина українки Новина оновлена 15 січня 2026, 12:36
Дональд Трамп та картина українки. Фото Колаж "Телеграфу"

Малювала унікальну роботу не тільки руками

У Тік Ток завірусилось відео українки, яка створила незвичну картину за допомогою інтимного місця та продає її за чималі гроші. Хоч кошти авторка обіцяє перерахувати на ЗСУ, у коментарях користувачі не стримували своїх жартів.

Блогерка Лілія Гординська зі Львова опублікувала у Тік Ток туторіал, як зробити унікальну картину. Щоправда, малювати її треба не тільки руками.

Адже авторка зазначила, що це унікальний витвір мистецтва, а точніше відбиток її найінтимнішого місця. Жінка докладно розповіла, як створити схожу картину та наголосила, що свою продає за 3 000 грн. Однак кошти обіцяє перерахувати на донат ЗСУ.

Картина, яку намалювали інтимним місцем
Картина, яку намалювали інтимним місцем

У коментарях під відео та дописом про картину українці жартували, що цей пост блогерки став знаком, що досить гортати стрічку та сидіти в інтернеті. Дехто жартував, що тепер знає чим зайняти свій вечір. Було й чимало мемів з котами, собаками та навіть президентом США Дональдом Трампом. Хтось у мережі згенерував картинку за допомогою ШІ, як голова Білого дому радіє картині блогерки.

Трамп та картина, яку намалювали інтимним місцем
Трамп та картина, яку намалювали інтимним місцем. Фото: ШІ
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем
Мем з собакою про картину
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем
Мем про картину, яку намалювали інтимним місцем

Українці писали в коментарях:

  • А що? Так можна було?!!!
  • На сьогодні інтернет всьо, всім пака!
  • Картина-пісня.
  • Так відбиток сраки я вже робила…пішла за фарбою.
  • Йой, ти художниця.
  • Фантастично.

