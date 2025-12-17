Починала свій шлях з еротичних фільмів: історія "матері" Wi-Fi та Bluetooth Геді Ламар (фото)

Винаходом австрійсько-американської акторки Ламар користується кожен

Геді Ламар була однією з найяскравіших зірок Голлівуду 1940-х років. Її обличчя прикрашало обкладинки журналів, а глядачі приходили на її фільми тисячами. Мало хто здогадувався, що за блиском кінохолів ховалася ще й науковець, чия робота пізніше змінила сучасні технології.

Разом із піаністом Джорджем Антейлом Геді створила систему, яка могла приховати радіосигнали й захищати керовані торпеди під час війни. Тоді про її винахід майже ніхто не дізнався і вона не отримала за нього винагороди. Лише згодом світ оцінив значення цієї розробки. Детальніше про життя жінки написав "Телеграф".

Зірка кіно і таємна винахідниця: історія жінки, яка за свій винахід не отримала і копійки

Справжнє ім'я Геді Ламар — Гедвіґа Ева Марія Кіслер. Вона народилася у Відні. Її батько був банкіром із єврейської родини зі Львова, мати — з Будапешту. Дівчина відвідувала театральну школу і рано почала зніматися в кіно. Першу відому роль отримала у 1933 році у чехословацько-австрійському фільмі "Екстаз". У стрічці знімалася сцена оголеного купання і перша у кіно імітація оргазму, яка викликала великий резонанс і заборону фільму в деяких країнах.

Геді Ламар у молодості

Скандальний фільм "Екстаз"

У 1933 році після гучного дебюту батьки видали Геді заміж за австрійського мільйонера Фрідріха Мандля. Шлюб виявився невдалим. Через чотири роки вона втекла від чоловіка, підсипавши снодійне покоївці, і вирушила з Лондона до Нью-Йорка на пароплаві "Нормандія". У США дівчина взяла псевдонім Геді Ламар і підписала контракт із студією Metro-Goldwyn-Mayer.

Голлівудська кар’єра Геді була успішною. Вона знімалася у більш ніж 30 фільмах, серед яких "Алжир" (1938), "Леді в тропіках" (1939), "Тортілья-Флет" (1942), "Небезпечний експеримент" (1944) та "Самсон і Даліла" (1949). Останній раз на екрані вона з’явилася у 1958 році в телефільмі "The Female Animal".

Кадр з фільму "Леді з тропіків"

Ламар мала шість шлюбів і трьох дітей. У 1966 році її спроба повернутися на кіноекран не вдалася через кампанію цькування. Їй також завдала шкоди фальшива автобіографія "Екстаз і я", яка містила вигадані твердження про її життя. Вона подала позов і заявила: "Ця книга зруйнувала мою кар'єру і моє життя".

Фотографія акторки у дорослі роки

Геді Ламар займалася й іншими винаходами. Вона створила світлофор, капсулу для газованих напоїв і брала участь у будівництві гірськолижного курорту. Найважливішим її внеском у науку залишився винахід у сфері бездротового зв’язку. Технологія стрибкової зміни частоти, яку вона розробила разом із Джорджем Антейлом, пізніше стала основою сучасних засобів комунікації, включно з Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Цей винахід був важливим для військових, зокрема, він допомагав керувати торпедами.

Акторка померла 19 січня 2000 року в Орландо, Флорида, у віці 85 років. Згідно з її заповітом, прах розвіяли в Австрії, у Віденському Лісі. Після смерті Геді Ламар включили до Зали слави національних винахідників США, а її назвали матір’ю бездротового зв’язку.

