Приймав наркотики? Колишній продюсер Винника розкрив причини неадекватної поведінки співака-втікача

Згадав історію про чеченців, які нібито переслідували артиста

Відомий український продюсер Вадим Лисиця заявив, що співак Олег Винник, який втік з України, приймав наркотичні речовини.

Що потрібно знати:

Вадим Лисиця стверджує, що Винник до повномасштабної війни поводився дивно і непередбачувано

За його словами, їхня спільна робота мала контрпродуктивні періоди

Продюсер згадав епізод із чеченцями, які нібито полювали на артиста

У свіжому інтерв’ю OBÓZ.UA Лисиця розповів, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "володар вовчиць" мав звички, що робили його поведінку нестабільною та непередбачуваною.

Що сталося з Винником? Чесно кажучи, не можу знати напевно, але мені здається, що вже за пів року до повномасштабного вторгнення пан Олег перебував у стані зміненої свідомості під впливом певних речовин. Через це його вчинки того часу, на мій погляд, були неадекватними, і оцінювати їх складно. Коли людина діє неадекватно, це питання вже до фахівців, які визначають ступінь такої неадекватності Вадим Лисиця

Вадим Лисиця

До повномасштабної війни чоловіки працювали разом і, за словами продюсера, у нього з Винником були як продуктивні періоди, так і не дуже, та навіть "контрпродуктивні". На думку Лисиці, це було пов’язано саме з наркотичними речовинами.

Я це бачив і можу робити припущення щодо причин його поведінки. Я не знаю, як він виїздив за кордон, бо не був свідком всього особисто. Під ковдрою чи ні – цього не бачив Вадим Лисиця

"Полювання" чеченців на Олега Винника

У серпні 2025 року український продюсер Сергій Перман заявив, що виконавець, який втік до Німеччини, ходив вулицями з охороною і заявляв, що він, як "найбільша зірка України", є ціллю номер один для російських вояків, чеченців і навіть самого Кремля. Це підтверджує і сам Лисиця, який розмовляв із Винником 25 лютого 2022 телефоном.

Я спитав, як у нього справи, де він, чи потрібна допомога. Він кричав в трубку, що не може сказати, де перебуває, бо його нібито шукають чеченці і зараз вони його вб'ють. Ця історія про чеченців, які нібито хочуть його поміняти на Полтавську чи Херсонську області, виглядала дуже абсурдною, але я її чув Вадим Лисиця

Нагадаємо, що днями вийшло велике інтерв’ю Олега Винника "РБК". У ньому співак розповів, як виїхав з України після вторгнення у 2022 році, а також став на захист російської мови.