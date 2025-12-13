Приймав наркотики? Колишній продюсер Винника розкрив причини неадекватної поведінки співака-втікача
Згадав історію про чеченців, які нібито переслідували артиста
Відомий український продюсер Вадим Лисиця заявив, що співак Олег Винник, який втік з України, приймав наркотичні речовини.
Що потрібно знати:
- Вадим Лисиця стверджує, що Винник до повномасштабної війни поводився дивно і непередбачувано
- За його словами, їхня спільна робота мала контрпродуктивні періоди
- Продюсер згадав епізод із чеченцями, які нібито полювали на артиста
У свіжому інтерв’ю OBÓZ.UA Лисиця розповів, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "володар вовчиць" мав звички, що робили його поведінку нестабільною та непередбачуваною.
Що сталося з Винником? Чесно кажучи, не можу знати напевно, але мені здається, що вже за пів року до повномасштабного вторгнення пан Олег перебував у стані зміненої свідомості під впливом певних речовин. Через це його вчинки того часу, на мій погляд, були неадекватними, і оцінювати їх складно. Коли людина діє неадекватно, це питання вже до фахівців, які визначають ступінь такої неадекватності
До повномасштабної війни чоловіки працювали разом і, за словами продюсера, у нього з Винником були як продуктивні періоди, так і не дуже, та навіть "контрпродуктивні". На думку Лисиці, це було пов’язано саме з наркотичними речовинами.
Я це бачив і можу робити припущення щодо причин його поведінки. Я не знаю, як він виїздив за кордон, бо не був свідком всього особисто. Під ковдрою чи ні – цього не бачив
"Полювання" чеченців на Олега Винника
У серпні 2025 року український продюсер Сергій Перман заявив, що виконавець, який втік до Німеччини, ходив вулицями з охороною і заявляв, що він, як "найбільша зірка України", є ціллю номер один для російських вояків, чеченців і навіть самого Кремля. Це підтверджує і сам Лисиця, який розмовляв із Винником 25 лютого 2022 телефоном.
Я спитав, як у нього справи, де він, чи потрібна допомога. Він кричав в трубку, що не може сказати, де перебуває, бо його нібито шукають чеченці і зараз вони його вб'ють. Ця історія про чеченців, які нібито хочуть його поміняти на Полтавську чи Херсонську області, виглядала дуже абсурдною, але я її чув
Нагадаємо, що днями вийшло велике інтерв’ю Олега Винника "РБК". У ньому співак розповів, як виїхав з України після вторгнення у 2022 році, а також став на захист російської мови.