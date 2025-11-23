Перша українська еротика. Що треба знати про книгу "Секс — Дар Божий" (рецензія)

Пані Лань написала українського "Священника" — і він значно кращий

Еротичні книжки вельми популярні серед читачів в Україні, проте українські автори мало пишуть в такому жанрі. Але не львівська письменниця Пані Лань, що написала "Секс — Дар Божий" (СДБ). "Телеграф" прочитав книгу та готовий поділитися чесним відгуком.

Про що книга "Секс — Дар Божий"

Якщо ви шукаєте сюжету, героїв з глибоким внутрішнім світом та принципами — пошукайте ще. В цій книзі розповідається про жінку 30+, що в депресії та нещасливому шлюбі вирішила піти назустріч своєму фетишу на священників. Події розгортаються у Львові.

Окремо варто зауважити красиве оформлення книги, і що в додаток до неї присилають свічку (після прочитання стане ясно, до якого моменту це відсилання).

За бажанням Пані Лань може додати автограф. Без суперобкладинки книга виглядає майже як Біблія, чорний матовий матеріал виглядає дуже красиво, але, на жаль, на ньому легко залишаються сліди від пальців.

Чи варто читати книгу "Секс — Дар Божий"

При прочитанні важко не згадати книгу "Священник" Сьєрри Сімоне, яка наробила багато галасу в українському буктоці, в "Секс — Дар Божий" теж головний герой — Отець і дуже багато сцен 18+, але тут прописані вони набагато краще та чуттєво.

Як вже згадувалося, особливого сюжету в книзі немає, але щоб відволіктися на вечір за легким еротичним читвом — книга підійде. Прочитання всіх 250+ сторінок в мене зайняло 3 години.

Варто знати, що в СДБ зустрічаються такі тригери як подружня зрада, інтимний зв'язок зі священником, у церкві та навіть на похороні, а також наруга над церковними атрибутами. Тож віруючим чи чутливим до таких тем людям краще утриматися від прочитання.

Також зауважте, що в книзі відкритий фінал , на випадок, якщо вас може потім мучити відчуття незавершеності.

