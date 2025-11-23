Первая украинская эротика. Что нужно знать о книге "Секс — Дар Божий" (рецензия)

Пани Лань написала украинского "Священника" — и он намного лучше

Эротические книги весьма популярны среди читателей в Украине, но украинские авторы мало пишут в таком жанре. Но не львовская писательница Пани Лань, написавшая "Секс — Дар Божий" (СДБ). "Телеграф" прочитал книгу и готов поделиться честным отзывом.

О чем книга "Секс — Дар Божий"

Если вы ищете сюжет, героев с глубоким внутренним миром и принципами — поищите еще. В этой книге рассказывается о женщине 30+ в депрессии и несчастливом браке, которая решила пойти навстречу своему фетишу на священников. События разворачиваются во Львове.

Отдельно стоит заметить красивое оформление книги, и что в дополнение к ней присылают свечу (после прочтения станет ясно, к какому моменту эта отсылка).

По желанию Пани Лань может добавить автограф. Без суперобложки книга выглядит почти как Библия, черный матовый материал выглядит очень красиво, но к сожалению, на нем легко остаются следы от пальцев.

Стоит ли читать книгу "Секс — Дар Божий"

При прочтении трудно не вспомнить книгу "Священник" Сьерры Симоне, которая наделала много шума в украинском буктоке, ведь в "Секс — Дар Божий" тоже главный герой — Отец и очень много сцен 18+, но тут прописаны они гораздо качественнее и чувственнее.

Как уже упоминалось, особого сюжета в книге нет, но чтобы отвлечься на вечер за легким эротическим чтивом — книга подойдет. Прочтение всех 250+ страниц у меня заняло 3 часа.

Следует знать, что в СДБ встречаются такие триггеры как супружеская измена, интимная связь со священником, в церкви и даже на похоронах, а также надругательство над церковными атрибутами. Поэтому верующим или чувствительным к таким темам людям лучше воздержаться от прочтения.

Также учтите, что в книге открытый финал, на случай, если вас может потом мучить ощущение незавершенности.

