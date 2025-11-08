Укр

От жены уроженца Украины Цекало остался лишь "скелет". Как она сейчас выглядит (фото)

Татьяна Кармазина
Дарина Эрвин и Александр Цекало Новость обновлена 08 ноября 2025, 19:07
Дарина Эрвин и Александр Цекало. Фото Коллаж "Телеграфа"

Худощавость женщины очень бесит россиян

Супруга известного российского певца и шоумена Александра Цекало изменилась до неузнаваемости. Художница Дарина Эрвин экстремально похудела.

Что нужно знать:

  • Молодая жена Цекало Дарина Эрвин шокировала сеть своим радикальным похудением
  • Из-за новых форм женщина столкнулась с волной хейта от россиян
  • Сама Дарина уверяет, что чувствует себя прекрасно и довольна результатом

Модель, актриса и художница в стиле ню родилась в Казахстане, но живет и работает в США. Она младше уроженца Киева на 30 лет и не стесняется делиться в соцсетях пикантными фото, демонстрируя изменившуюся фигуру после экстремального похудения.

Из-за своих трансформаций Дарина стала чаще получать хейт в свою сторону. Примечательно, но больше всего женщина подвергается нападкам со стороны россиян. "Господи, покормите ее", "Страхолюдина", "Наверное, с головой проблемы", — пишут в сети пользователи из РФ.

От жены Цекало один скелет остался

пишут в сети

Дарина Эрвин похудела

Ранее жена Цекало имела аппетитные формы, однако что подвигло художницу так экстремально сбросить вес — неизвестно. Сама женщина заявляет, что чувствует себя прекрасно и вполне довольна своей нынешней фигурой.

Напомним, что Александр Цекало молчит о полномасштабной войне и не осуждает вторжение России в Украине. В 2024 году сообщалось, что артист бросил Россию и вместе с молодой женой обжился в США, однако в мае 2025 года Цекало вновь был замечен в Москве.

