От жены уроженца Украины Цекало остался лишь "скелет". Как она сейчас выглядит (фото)
Худощавость женщины очень бесит россиян
Супруга известного российского певца и шоумена Александра Цекало изменилась до неузнаваемости. Художница Дарина Эрвин экстремально похудела.
Что нужно знать:
- Молодая жена Цекало Дарина Эрвин шокировала сеть своим радикальным похудением
- Из-за новых форм женщина столкнулась с волной хейта от россиян
- Сама Дарина уверяет, что чувствует себя прекрасно и довольна результатом
Модель, актриса и художница в стиле ню родилась в Казахстане, но живет и работает в США. Она младше уроженца Киева на 30 лет и не стесняется делиться в соцсетях пикантными фото, демонстрируя изменившуюся фигуру после экстремального похудения.
Из-за своих трансформаций Дарина стала чаще получать хейт в свою сторону. Примечательно, но больше всего женщина подвергается нападкам со стороны россиян. "Господи, покормите ее", "Страхолюдина", "Наверное, с головой проблемы", — пишут в сети пользователи из РФ.
От жены Цекало один скелет остался
Ранее жена Цекало имела аппетитные формы, однако что подвигло художницу так экстремально сбросить вес — неизвестно. Сама женщина заявляет, что чувствует себя прекрасно и вполне довольна своей нынешней фигурой.
Напомним, что Александр Цекало молчит о полномасштабной войне и не осуждает вторжение России в Украине. В 2024 году сообщалось, что артист бросил Россию и вместе с молодой женой обжился в США, однако в мае 2025 года Цекало вновь был замечен в Москве.