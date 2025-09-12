"Я хочу нас*яти тобі в рот": ексдружина Розового розповіла про сексуальні бажання колишнього

Ольга Мерзлікіна розповіла, до чого примушував її Віктор Розовий

Ексдружина коміка та ветерана війни Віктора Розового, який в інтерв'ю Раміні Есхакзай заявив, що всі 13 років шлюбу в нього був поганий інтим, розповіла, які сексуальні бажання мав її колишній чоловік. Ольга Мерзлікіна поділилася, що екскоханий хотів випорожнитися на неї, а оскільки вона відмовлялася від цього, "він знайшов ту, яка погодилась".

Ексдружина коміка зізналася, що для неї було принизливо. Про це Ольга Мерзлікіна Розового розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Всі речі, які він озвучував там (ред. — в інтерв’ю Раміні), — це не співставне з тим, що насправді він хотів. От Машо, як, на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно, інколи навіть з давкою "Я хочу нас*ати тобі в рот"? Для мене це принизливо. Такі речі йому не підходили, і він знайшов ту, яка погодилась на це, як він сказав Ольга Мерзлікіна

Ольга Мерзікіна і Маша Єфросиніна. Фото: скріншот з відео

Ольга також зізналася, що іноді під час інтиму їй було фізично боляче, що Віктор ігнорував і змушував терпіти. "Були такі моменти, коли мені було боляче, а він казав "Терпи, бл*ть. Це про інтим", — розповіла блогерка.

За словами колишньої Розового, він просив називати себе її "хазяїном". Коли Ольга відмовлялася це робити, Віктор поводився агресивно.

