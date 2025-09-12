"Я хочу насс*ть тебе в рот": экс-жена Розового рассказала о сексуальных желаниях бывшего

Ольга Мерзликина рассказала, к чему принуждал ее Виктор Розовый

Экс-жена комика и ветерана войны Виктора Розового, который в интервью Рамине Эсхакзай заявил, что все 13 лет брака у него был плохой интим, рассказала, какие сексуальные желания были у ее бывшего мужп. Ольга Мерзликина поделилась, что экс-любимый хотел опорожниться на нее, а поскольку она отказывалась от этого, "он нашел ту, которая согласилась".

Эксд-жена комика призналась, что для нее было унизительно. Об этом Ольга Мерзликина Розового рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Все вещи, которые он озвучивал там (ред. – в интервью Рамине), – это не сопоставимо с тем, что на самом деле он хотел. Вот Маша, как, по твоему мнению, получать желание от мужчины постоянно, иногда даже с давкой "Я хочу насс*ать тебе в рот"? Для меня это унизительно. Такие вещи ему не подходили, и он нашел ту, которая согласилась на это, как он сказал Ольга Мерзликина

Ольга Мерзикина и Маша Ефросинина. Фото: скриншот с видео

Ольга также призналась, что иногда во время интима ей было физически больно, что Виктор игнорировал и заставлял терпеть. "Были такие моменты, когда мне было больно, а он говорил терпи, бл*ть. Это об интиме", — рассказала блогер.

По словам бывшей Розового, он просил называть себя ее "хозяином". Когда Ольга отказывалась это делать, Виктор вел себя агрессивно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о ранениях Виктора Розового. Обломок пробил и шлем, и череп мужчины.