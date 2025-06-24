Потрощені лікарні, школи, церква і не тільки. Як виглядає Дніпро після удару балістикою (фото, відео)

У місті чули щонайменше 6 вибухів

У мережі вже показали, як виглядає Дніпро після російської атаки. Кількість жертв та загиблих постійно зростає. Вже відомо, що постраждало понад 30 навчальних закладів.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі усі наслідки атаки на Дніпро. Зауважимо, що росіяни атакували місто зранку щонайменше 4 балістичними ракетами.

Внаслідок удару постраждали 34 навчальні заклади. Серед них також музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. Різні руйнування є у 8 локаціях медичної галузі — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка. Станом на 16:30, загальна кількість загиблих на Дніпропетровщині становить 11 осіб, а постраждалих — 160 людини.

Вибите вікно у Дніпрі

Лікарня після атаки на Дніпро

Лікарня після атаки на Дніпро

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку: "Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю".

У більшості будівель повибивало вікна, скло, двері, потрощило стіни та стелі. Подекуди є серйозні руйнування. Наразі наслідки атаки ліквідовуються. Також було пошкоджено 3 трамваї та 4 автобуси. В них вибило вікна.

Пошкоджений трамвай

Вибиті вікна у трамваї

Внаслідок атаки постраждала і церква — там повилітало скло у вікнах.

Церква після обстрілу у Дніпрі

На деякі камери відеоспостереження потрапив момент вибуху у Дніпрі. Спочатку чутно звук вибуху, а потім посипалось скло. До слова, деякі зупинки громадського транспорту також постраждали. Там посилалось скло і не тільки.

Зупинка в Дніпрі

Унаслідок атаки також постраждала Льодова арена, де тренуються спортсмени Дніпра, які готують до Олімпіади.

Льодова арена у Дніпрі після обстрілу

Льодова арена у Дніпрі після обстрілу

Було пошкоджено і Органний зал.

Органний зал у Дніпрі після обстрілу

Органний зал у Дніпрі після обстрілу

Під час атаки постраждали і діти. Так, 8-річна Марійка під час удару була вдома зі старшим братом. Він здогадався під час тривоги скористатися правилом двох стін. Це врятувало їх від серйозних поранень.

Окрім цього під час російської атаки було пошкоджено поїзд Одеса-Запоріжжя. Одна з пасажирок розповіла про перші хвилини після вибухів.

"Я в цей момент була у поїзді. Ми заїхали в Дніпро і я записувала подружці кружечок. Ми чули два вибухи, але вони не були так близько. Однак вже наступний пролунав біля поїзда. Почався хаос, було багато поранених, люди кричали", — каже Єлизавета журналістам ДніпроTV.

Додамо, що на вокзалі Дніпра зафіксовано величезну чергу. Місцеві канали пишуть, що посилено заходи безпеки та перевірку багажів пасажирів.

Черги на вокзалі

Водночас у мережі чимало користувачі почали скаржитись на якість і стан укриттів. Адже мобільні укриття у фекаліях та смітті, там неможливо знаходитись. Дніпряни скаржаться, що в деяких районах міста біля багатоповерхівки взагалі немає ані мобільних, ані звичайних укриттів. Тому люди були на вулиці під час атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що балістика влучила біля вокзалу у Дніпрі. Понівечило поїзд, є постраждалі.