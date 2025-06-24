Пострадали больницы, школы, церковь и не только. Как выглядит Днепр после удара баллистики (фото, видео)

В городе слышали не менее 6 взрывов

В сети уже показали, как выглядит Днепр после российской атаки. Количество жертв и погибших постоянно растет.

"Телеграф" собрал в этом материале все последствия атаки на Днепр. Заметим, что россияне атаковали город утром не менее 4 баллистическими ракетами.

В результате удара пострадали 34 учебных заведения. Среди них музыкальная школа, профтехучилище и центры внешколы. Различные разрушения есть в 8 локациях медицинской отрасли — больница, амбулатории, стоматполиклиника. По состоянию на 16:30, общее число погибших в Днепропетровской области составляет 11 человек, а пострадавших — 160 человек.

Выбитое окно в Днепре

Больница после атаки на Днепр

Больница после атаки на Днепр

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку: "Этот удар задел много гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже обычный пассажирский поезд. Более 500 пассажиров были в поезде. Пять вагонов разбиты. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной российский удар по жизни".

В большинстве зданий выбило окна, стекло, двери, разбили стены и потолки. Кое-где есть серьезные разрушения. Последствия атаки ликвидируются. Также были повреждены 3 трамвая и 4 автобуса. В них выбило окна.

Поврежденный трамвай

Выбитые окна в трамвае

В результате атаки пострадала и церковь — там повылетали стекла в окнах.

Церковь в Днепре после обстрела

На некоторые камеры видеонаблюдения попал момент взрыва в Днепре. Сначала слышен звук взрыва, а затем посыпалось стекло. Кстати, некоторые остановки общественного транспорта также пострадали. Там ссылались стекла и не только.

Остановки в Днепре

В результате атаки также пострадала Ледовая арена, где тренируются спортсмены Днепра, которые готовят к Олимпиаде.

Ледовая арена в Днепре после обстрела

Ледовая арена в Днепре после обстрела

Был поврежден и Органный зал.

Органный зал в Днепре после обстрела

Органный зал в Днепре после обстрела

В ходе атаки пострадали и дети. Так, 8-летняя Маша во время удара была дома со старшим братом. Он догадался во время тревоги воспользоваться правилом двух стен. Это спасло их от серьезных ранений.

Кроме этого, во время российской атаки был поврежден поезд Одесса-Запорожье. Одна из пассажирок рассказала о первых минутах после взрывов.

"Я в этот момент была в поезде. Мы заехали в Днепр и я записывала подружке кружочек. Мы слышали два взрыва, но они не были так близко. Однако уже следующий раздался возле поезда. Начался хаос, было много раненых, люди кричали", — говорит Елизавета журналистам ДнепрTV.

Добавим, что на вокзале Днепра зафиксирована огромная очередь. Местные каналы пишут, что ужесточены меры безопасности и проверка багажа пассажиров.

Очереди на вокзале

В то же время в сети многие пользователи начали жаловаться на качество и состояние укрытий. Ведь мобильные укрытия в фекалиях и мусоре там невозможно находиться. Днепряне жалуются, что в некоторых районах города у многоэтажек вообще нет ни мобильных, ни обычных укрытий. Потому люди были на улице во время атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что баллистика попала у вокзала в Днепре. Поврежден поезд, есть пострадавшие.