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Сотні тисяч мусульман вийшли на вулиці Москви та Пітера і розлютили росіян (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Сотні тисяч мусульман моляться одночасно Новина оновлена 06 червня 2025, 12:01
Сотні тисяч мусульман моляться одночасно

Свято триватиме кілька днів

В Росії мусульмани почали святкування Курбан-байраму. Це велике свято, і в Санкт-Петербурзі та Москві зібрало тисячі людей. Однак пересічні росіяни розгнівані тим, що через мусульман перекрили дороги, а жертовних тварин ріжуть просто у дворах багатоповерхівок.

Сотні тисяч людей заполонили вулиці. У Москві до Соборної мечеті на проспекті Миру прийшли близько 250000 мусульман. Через це перекрили дороги та частково закрили найближчу станцію метро.

Курбан байрам 2025 Росія
Спільна молитва - початок свята
Дорога РФ Курбан байрам
Віряни сидять просто посеред дороги
Курбан байрам мусульманське свято
Зібрались від мала до велика

В Санкт-Петербурзі зібрались 100 000 осіб біля основної мечеті. В п’ятницю перекрили Московський проспект та частково обмежили рух транспорту в місті.

Люди біля мечеті
Люди біля мечеті
Спільна молитва 6 червня
Спільна молитва

Росіяни виказують невдоволення подібними святкуваннями. Під новинами в російських телеграм-каналах тисячі негативних реакцій.

Негативні реакції на мусульманське свято в Росії
Негативні реакції на мусульманське свято в Росії

Коментатори заявляють, що через християн дороги не перекривають. Зазначимо, що це не так — через хресні ходи до православних свят в Росії часто перекривають навіть важливі траси.

Скріншот коментарів про Курбан байрам
Бентежать росіян перекриті дороги

"Москва — узбецьке місто", жаліються вони та наголошують, що подібне відбувається не усюди.

Скріншот коментарів про Курбан байрам
Думка пересічних росіян

Вони також жаліються на традицію приносити у жертв тварин. Їх бентежить, що це робиться не у відповідних місцях.

Російський пропагандист Поздняков про невдоволення
Російський пропагандист про невдоволення

Свято Курбан-байрам — одне з найважливіших для мусульман. В ніч на 6 червня починаються молитви, а в п’ятницю — приносять жертву. Триватиме свято до 8 червня. Жертовне м’ясо заведено ділити між родиною, близькими та нужденними.

У Росії приблизно 17-18 мільйонів мусульман. Це друге за чисельністю віросповідання після християнства. При цьому в Росії проживають не тільки етичні мусульмани, а й ті, хто перейшов в іслам. Їх бояться — кілька років тому Росгвардія навіть не могла розігнати стихійний мітинг.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився парад у Москві до 9 травня за 15 років. Замість країн колишнього СРСР площею крокують єгиптяни та лаосці.

Теги:
#Росія #Мусульмани #Курбан байрам