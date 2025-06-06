Сотні тисяч мусульман вийшли на вулиці Москви та Пітера і розлютили росіян (фото, відео)

Свято триватиме кілька днів

В Росії мусульмани почали святкування Курбан-байраму. Це велике свято, і в Санкт-Петербурзі та Москві зібрало тисячі людей. Однак пересічні росіяни розгнівані тим, що через мусульман перекрили дороги, а жертовних тварин ріжуть просто у дворах багатоповерхівок.

Сотні тисяч людей заполонили вулиці. У Москві до Соборної мечеті на проспекті Миру прийшли близько 250000 мусульман. Через це перекрили дороги та частково закрили найближчу станцію метро.

Спільна молитва - початок свята

Віряни сидять просто посеред дороги

Зібрались від мала до велика

В Санкт-Петербурзі зібрались 100 000 осіб біля основної мечеті. В п’ятницю перекрили Московський проспект та частково обмежили рух транспорту в місті.

Люди біля мечеті

Спільна молитва

Росіяни виказують невдоволення подібними святкуваннями. Під новинами в російських телеграм-каналах тисячі негативних реакцій.

Негативні реакції на мусульманське свято в Росії

Коментатори заявляють, що через християн дороги не перекривають. Зазначимо, що це не так — через хресні ходи до православних свят в Росії часто перекривають навіть важливі траси.

Бентежать росіян перекриті дороги

"Москва — узбецьке місто", жаліються вони та наголошують, що подібне відбувається не усюди.

Думка пересічних росіян

Вони також жаліються на традицію приносити у жертв тварин. Їх бентежить, що це робиться не у відповідних місцях.

Російський пропагандист про невдоволення

Свято Курбан-байрам — одне з найважливіших для мусульман. В ніч на 6 червня починаються молитви, а в п’ятницю — приносять жертву. Триватиме свято до 8 червня. Жертовне м’ясо заведено ділити між родиною, близькими та нужденними.

У Росії приблизно 17-18 мільйонів мусульман. Це друге за чисельністю віросповідання після християнства. При цьому в Росії проживають не тільки етичні мусульмани, а й ті, хто перейшов в іслам. Їх бояться — кілька років тому Росгвардія навіть не могла розігнати стихійний мітинг.

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