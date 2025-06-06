Сотни тысяч мусульман вышли на улицы Москвы и Питера и взбесили россиян (фото, видео)

Праздник будет несколько дней

В России мусульмане начали празднование Курбан-Байрама. Это большой праздник, и в Санкт-Петербурге и Москве собрало тысячи человек. Однако рядовые россияне разгневаны тем, что из-за мусульман перекрыли дороги, а жертвенных животных режут прямо во дворах многоэтажек.

Сотни тысяч человек заполонили улицы. В Москве к Соборной мечети на проспекте Мира пришли около 250 000 мусульман. Поэтому перекрыли дороги и частично закрыли ближайшую станцию метро.

Общая молитва – начало праздника

Верующие сидят прямо посреди дороги

Собрались от мала до велика

В Санкт-Петербурге собралось 100 000 человек возле основной мечети. В пятницу перекрыли Московский проспект и частично ограничили движение в городе.

Люди у мечети

Общая молитва

Россияне выражают недовольство подобными празднованиями. Под известиями в российских телеграмм-каналах тысячи негативных реакций.

Отрицательные реакции на мусульманский праздник в России

Комментаторы заявляют, что из-за христиан дороги не перекрывают. Отметим, что это не так — из-за крестных ходов к православным праздникам в России часто перекрывают даже важные трассы.

Смущают россиян перекрытые дороги

"Москва — узбекский город", жалуются они и подчеркивают, что подобное происходит не везде.

Мнение рядовых россиян

Они также жалуются на традицию приносить в жертву животных. Их смущает, что это делается не в подходящих местах.

Российский пропагандист о недовольстве

Праздник Курбан-байрам – один из важнейших для мусульман. В ночь на 6 июня начинаются молитвы, а в пятницу приносят жертву. Продлится праздник до 8 июня. Жертвенное мясо принято делить между семьей, близкими и нуждающимися.

В России примерно 17-18 миллионов мусульман. Это второе по численности вероисповедания после христианства. При этом в России проживают не только этические мусульмане, но и перешедшие в ислам. Их боятся – несколько лет назад Росгвардия даже не могла разогнать стихийный митинг.

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