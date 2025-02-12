Не здогадаєтеся, як виглядають секс-іграшки із СРСР: їх можна було отримати у подарунок на 14 лютого

Ці товари мають моторошний вигляд

До Дня святого Валентина в Радянському Союзі було не так багато варіантів подарунків своїм другим половинкам, які ще були б по кишені. Деякі хотіли здивувати свою супутницю та обирали найнестандартніші подарунки, серед яких були і "секс-іграшки".

Тоді вони дійсно продавалися, але тільки з завуальованими назвами. Вони швидше були у продажу як масажери. Про це пише у своєму блозі Максим Мирович.

Насправді таких іграшок для дорослих було чимало в той час. Однак називати їх саме "секс-іграшками" було зовсім не прийнято, тому замість цього вигадували щось на кшталт "масажера для обличчя та шиї" або "масажера для бадьорості та тонусу м’язів".

"Електромасажер ВП-1 для підняття тонусу м’язів"

За словами Мировича, вібратори тоді можна було купити буквально в аптеках, ось тільки називалися вони інакше. Один із прикладів таких радянських девайсів – так званий "Електромасажер ВП-1 для підняття тонусу м’язів" із насадками різної форми.

"Пульсар"

Існував ще, наприклад, електромасажер "Пульсар" із вигнутою рукояткою, а також з декількома знімними гумовими насадками.

"Бодрость"

Це ще одна "іграшка"-електромасажер під назвою "Бодрость". Він мав аж кілька модифікацій — остання мала 4 насадки, кілька швидкостей вібрації і коштувала 20 рублів.

Ще був прилад під назвою "Тонус-1" з п’ятьма різними насадками та вібрацією частотою 50 герців. Ще були всякі прилади під назвою "ВМП ", "Харківчанка", "Ельво", "Чародій" та багато інших — все це можна було купити в аптеках.

"Апарат для масажу туристичний"

Соціалістичні поляки випускали прилади з формою фалоімітатора. А таку назву вигадали, щоб виправдати відсутність проводу, який заважав процесу.

До речі, тоді презервативи Баківського заводу продавалися в обсипці тальком, але для них ще потрібен був лубрикант. У СРСР використовувався медичний чи косметичний вазелін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які загадкові речі з СРСР одним лише своїм виглядом можуть увігнати у ступор.