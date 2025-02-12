Не догадаетесь, как выглядят секс-игрушки из СССР: их можно было получить в подарок на 14 февраля

Эти товары имеют жутковатый вид

Ко Дню святого Валентина в Советском Союзе было не так много вариантов подарков своим вторым половинкам, которые еще и были бы по карману. Некоторые хотели удивить свою спутницу и выбирали самые нестандартные подарки, среди которых были и "секс-игрушки ".

В то время они действительно продавались, но только с завуалированными названиями. Они скорее были в продаже как массажеры. Об этом пишет в своем блоге Максим Мирович.

На самом деле, таких игрушек для взрослых было немалое количество в то время. Однако называть их именно"секс-игрушками" было совершенно не принято, потому вместо этого придумывали что-то вроде "массажера для лица и шеи" либо "массажера для бодрости и тонуса мышц".

"Электромассажёр ВП-1 для поднятия тонуса мышц"

По словам Мировича, вибраторы в то время можно было купить буквально в аптеках, вот только назывались они иначе. Один из примеров таких советских девайсов – так называемый "Электромассажёр ВП-1 для поднятия тонуса мышц" с насадками разной формы.

"Пульсар"

Существовал ещё, например, электромассажёр "Пульсар" с изогнутой рукояткой, а также с несколькими съёмными резиновыми насадками.

"Бодрость"

Это еще одна "игрушка"-электромассажёр под названием "Бодрость". У него было аж несколько модификаций — последняя имела 4 насадки, несколько скоростей вибрации и стоила 20 рублей.

Ещё был прибор под названием "Тонус-1" с пятью различными насадками и вибрацией частотой в 50 герц. Ещё были всякие приборы под названием "ВМП", "Харьковчанка", "Эльво", "Чародей" и множество других — всё это можно было купить в аптеках.

"Аппарат для массажа туристический"

Социалистические поляки выпускали приборы с формой фалоимитатора. А такое название придумали, чтобы оправдать отсутствию провода, который мешал процессу.

К слову, в то время презервативы Баковского завода продавались в обсыпке тальком, но для них еще нужен был лубрикант. В СССР использовался медицинский либо косметический вазелин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие загадочные вещи из СССР одним только своим видом могут вогнать в ступор.