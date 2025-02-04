Голе фото Трампа з’явилося в його профілі в X: мережа здивована

Президент США став жертвою хакерів

На офіційному профілі президента США у соцмережі X з’явилося голе фото. Хакери змогли скористатися помилкою у роботі сервісу скорочення посилань та замінили одне з його знімків.

Його оригінальний пост був оприлюднений ще у 2013 році та містив посилання на його канал у Youtube. Однак пізніше її замінили на сайт однієї з мемних криптовалют, створених на честь Трампа "Trump’s Meat".

Оскільки довгі посилання займають цінне місце у постах у соцмережі X, які на момент публікації ще мали дуже жорстке обмеження за кількістю символів, політик скористався сервісом скорочення Bitly.

Однак через помилку в роботі сервісу, оригінальне посилання виявилося неактивним, чим скористалися хакери, які створили аналогічне скорочення, але яке вже веде на їх сайт. Після оновлення допис Трампа тепер показує вельми непривабливу картину.

"YUGE. YUGE ASF", — йдеться у підписі до посилання. Це слова американського сленгу, які можна спробувати перекласти як "Величезний, як п****ц", що, мабуть, мало символізувати перспективи криптовалюти.

Користувачі мережі залишилися здивовані:

"Може мені хтось пояснити, що відбувається?"

"Я думав, що це було створено ШІ";

"Його зламали?", — Писали вони.

Насправді на фото не зображено реального Трампа. Цей знімок був створений ще під час першої каденції Трампа фотографом Елісон Джексон (Alison Jackson), яка відома своїми провокаційними постановками. Вона використала ретельно загримованого чоловіка, щоб створити серію пародійних знімків, на яких показала, як двійник політика розважається із напівголими моделями у Білому домі, витрачає гроші та приміряє військову форму.

У тому числі було створено і знімок, на якому жінка наносить на двійника характерну помаранчеву фарбу.

Варто зазначити, що Трамп перед виборами обіцяв, що перегляне позицію країни щодо криптовалют, через що на його честь створили серію жартівливих монет. Проте 3 лютого на тлі посилення торгової війни на криптовалютному ринку стався масштабний обвал.