Голое фото Трампа появилось в его профиле в X: сеть в недоумении

Президент США стал жертвой хакеров

На официальном профиле президента США в соцсети X появилось голое фото. Хакеры смогли воспользоваться ошибкой в работе сервиса сокращения ссылок и заменили одно из его снимков.

Его оригинальный пост был обнародован еще в 2013 году и содержал ссылку на его канал в Youtube. Однако позже она была заменена на сайт одной из мемных криптовалют, созданных в честь Трампа "Trump’s Meat".

Поскольку длинные ссылки занимают ценное место в постах в соцсети X, которые на момент публикации еще имели весьма жесткое ограничение по количеству, политик воспользовался сервисом сокращения Bitly.

Однако из-за ошибки в работе сервиса, оригинальная ссылка оказалась неактивной, чем воспользовались хакеры, создавшие аналогичное сокращение, но уже ведущее на их сайт. После обновления в посте Трампа теперь показывает весьма непривлекательную картину.

"YUGE. YUGE ASF", — говорится в подписи к ссылке. Это слова американского сленга, которые можно попытаться перевести как "Огромный, как п****ц", что, наверное, должно было символизировать перспективы криптовалюты.

Пользователи сети остались в недоумении:

"Может мне кто-нибудь объяснить, что происходит?"

"Я думал, что это было создано ИИ";

"Его взломали?", — писали они.

На самом деле на фото не изображен реальный Трамп. Этот снимок был создан еще во время первой каденции Трампа фотографом Элисон Джексон (Alison Jackson), которая известна своими провокационными постановками. Она использовала тщательно загримированного мужчину, чтобы создать серию пародийных снимков, на которых показала, как двойник политика развлекается с полуголыми моделями в Белом доме, тратит деньги и примеряет военную форму.

В том числе, был создан и снимок, на котором женщина наносит на двойника характерную оранжевую краску.

Стоит отметить, что Трамп перед выборами обещал, что пересмотрит позицию страны в отношении криптовалют, из-за чего в его честь создали серию шуточных монет. Однако 3 февраля на фоне усиления торговой войны, на криптовалютном рынке произошел масштабный обвал.