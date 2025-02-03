На церемонії Греммі дівчина з'явилася повністю оголена

Американський репер та колишній чоловік Кім Кардаш’ян Каньє Вест, який зізнавався у любові до Путіна та Гітлера, створює провокаційні образи для своєї дружини, Б’янки Цензорі. Цього разу на церемонії нагородження "Греммі" обраниця репера з’явилася у повністю прозорій сукні, через яку було видно всі її принади.

Це був найвідвертіший лук 29-річної австралійки, хоча усі попередні не були "закритими". Б’янка постійно привертає до себе увагу завдяки вбранням, які їй обирає Каньє Вест для публічних заходів. "Телеграф" вирішив пригадати відверті луки Б’янки Цензорі.

Каньє Вест неодноразово публікував відверті фотографії Б'янки у своїх соціальних мережах, що викликало як захоплення, так і критику з боку підписників. Одним із найбільш обговорюваних образів став прозорий чорний комбінезон, у якому Б'янка з'явилася на публіці. Цей наряд підкреслював її фігуру та виділяв принади.

Іншим разом пара була помічена в Лос-Анджелесі, де Б'янка одягла прозорий бежевий топ без спідньої білизни та неоново-зелені легінси, що знову викликало бурхливі обговорення. Тоді обраниця Каньє Веста постала з коротким білим волоссям.

Фото: Getty Images

Ще один відвертий образ включав прозорий дощовик, який Б'янка носила на голе тіло під час прогулянки з Каньє в Лос-Анджелесі. Все, що було на дівчині з одягу — це дощовик і чоботи. Її пікантні місця прикрили чорні надписи.

На Тижні моди в Італії Б'янка Цензорі з'явилася у чорному ромпері з екошкіри на голе тіло. Дружина Каньє Веста була одягнена лише у комбінезоні — нижню частину вона вирішила не вдягати. Лише взула чоботи на підборах.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Лише у ромпері Б'янка Цензорі з'явилася й у Парижі. На цей раз дружина Каньє Веста обрала бежевий прозорий боді та взуття на підборах.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Варто зазначити, що такі сміливі образи не залишилися без уваги влади. Під час їхнього перебування в Італії місцева влада висловила занепокоєння щодо відвертого одягу Б'янки та поведінки пари на публіці, наголошуючи на необхідності дотримання місцевих норм та традицій. Тоді Каньє Веста сфотографували, сидячи зі спущеними штанами, а Б'янка Цензорі сиділа на колінах біля нього. Про це пише Daily Mail.

Фото: dailymail

Однак на церемонії "Греммі" Б'янка перевершила саму себе. Цього разу на червоній доріжці вона постала повністю гола. Так, на ній була сукня, але вона прозора і невагома. Пару навіть попросили покинути захід, адже вони прийшли без запрошення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Каньє Вест приїжджав до Москви, щоб уважити прихильника руского міра Гошу Рубчинського. Репер зупинився в одному з готелів у центрі Москви, за попередніми даними це готель "Националь".