На церемонии Грэмми девушка появилась полностью обнаженная

Американский рэпер и бывший муж Ким Кардашьян Канье Вест, признававшийся в любви к Путину и Гитлеру, создает провокационные образы для своей жены, Бьянки Цензори. В этот раз на церемонии награждения "Грэмми" избранница рэпера появилась в полностью прозрачном платье, из-за которого были видны все ее прелести.

Это был самый откровенный лук 29-летней австралийки, хотя все предыдущие не были закрыты. Бьянка постоянно привлекает внимание благодаря нарядам, которые ей выбирает Канье Вест для публичных мероприятий. "Телеграф" решил вспомнить откровенные луки Бьянки Цензори.

Канье Вест неоднократно публиковал откровенные фотографии Бьянки в своих социальных сетях, что вызвало как восхищение, так и критику со стороны подписчиков. Одним из самых обсуждаемых образов стал прозрачный черный комбинезон, в котором Бьянка появилась на публике. Этот наряд подчеркивал ее фигуру и выделял прелести.

В другой раз пара была замечена в Лос-Анджелесе, где Бьянка надела прозрачный бежевый топ без нижнего белья и неоново-зеленые леггинсы, что снова вызвало бурные обсуждения. Тогда избранница Канье Веста предстала с короткими белыми волосами.

Фото: Getty Images

Еще один откровенный образ включал прозрачный дождевик, который Бьянка носила на голое тело во время прогулки из Канье в Лос-Анджелесе. Все, что было на девушке из одежды – это дождевик и сапоги. Ее пикантные места прикрыли чёрные надписи.

На Неделе моды в Италии Бьянка Цензори появилась в черном ромпере из эко кожи на голое тело. Жена Канье Веста была одета только в комбинезоне — нижнюю часть решила не одевать. Только обула сапоги на каблуке.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Лишь в ромпере Бьянка Цензори появилась и в Париже. На этот раз жена Канье Веста выбрала бежевый прозрачный боди и обувь на каблуке.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что такие смелые наряды не остались без внимания власти. Во время их пребывания в Италии местные власти выразили обеспокоенность откровенной одеждой Бьянки и поведения пары на публике, отмечая необходимость соблюдения местных норм и традиций. Тогда Канье Веста сфотографировали, сидя со спущенными штанами, а Бьянка Цензори сидела на коленях возле него. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: dailymail

Однако на церемонии "Грэмми" Бьянка превзошла саму себя. В этот раз на красной дорожке она предстала полностью голая. Да, на ней было платье, но оно прозрачное и невесомое. Пару даже попросили покинуть мероприятие, ведь они пришли без приглашения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Канье Вест приезжал в Москву, чтобы учесть поклонника русского мира Гошу Рубчинского. Рэпер остановился в одной из гостиниц в центре Москвы, по предварительным данным это гостиница "Националь".