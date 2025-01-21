Як в кіно: у центрі Києва накрили бордель зі зброєю, наркотиками та секс-рабинями (фото)

Організаторам "бізнесу" загрожує до 15 років позбавлення волі

У столиці правоохоронці встановили особи учасників та організаторів ОЗУ, які утримували понад 30 жінок в одному з розважальних клубів Києва та змушували їх надавати сексуальні послуги клієнтам. Відомо, що двоє фігурантів справи раніше вже відбували покарання за аналогічні злочини.

За інформацією столичних Telegram-каналів, у закладі велася прихована відеозйомка відвідувачів, яка потім використовувалася для подальшого шантажу. Також під час обшуків у приміщенні клубу поліцейські виявили наркотики та зброю.

Відомо, що в одному з київських клубів було організовано злочинну схему — дівчат тут змушували надавати сексуальні послуги клієнтам. Члени ОЗУ наймали співробітниць в якості танцівниць, проте потім починали їм погрожувати та змушували працювати у підпільному борделі.

Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у приміщенні клубу, а також по місцях проживання та в автомобілях фігурантів справи. Було виявлено та вилучено гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Двоє з фігурантів — іноземці, які вже відбували покарання за аналогічні злочини. Їм може загрожувати покарання як позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві нічні клуби продовжують збирати аншлаги, навіть незважаючи на військовий стан і комендантську годину, що діє в столиці. Публіки в цих закладах вистачає, адже охочих весело провести час та відпочити не поменшало.

Так, кадри з чергової галасливої нічної тусовки опублікували у столичному Телеграм-каналі. Варто зазначити, що відео викликало неоднозначну реакцію серед українців.