Как в кино: в центре Киева накрыли бордель с оружием, наркотиками и секс-рабынями (фото)

Организаторам "бизнеса" грозит до 15 лет лишения свободы

В столице правоохранители установили личности участников и организаторов ОПГ, которые удерживали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов Киева и заставляли их оказывать сексуальные услуги. Известно, что двое фигурантов ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

По информации столичных Telegram-каналов, в заведении велась скрытая видеосъемка клиентов, которая затем использовалась для дальнейшего шантажа. Также во время обысков полицейские обнаружили наркотики и оружие.

Известно, что в одном из киевских клубов была организована схема по принуждению девушек к оказанию сексуальных услуг клиентам. Члены ОПГ нанимали сотрудниц в качестве танцовщиц, однако затем начинали им угрожать и заставляли работать в подпольном борделе.

Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в заведении работали более 30 женщин.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в помещении клуба, а также по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела. Были обнаружены и изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

На данный момент решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения. Расследование по данному делу продолжается.

Двое из фигурантов — иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления. Им может грозить наказание в качестве лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ночные клубы продолжают собирать аншлаги, даже несмотря на военное положение и действующий в столице комендантский час. Публики в этих заведениях хватает, ведь желающих весело провести время и отдохнуть не стало меньше.

Так, кадры с очередной шумной ночной тусовки опубликовали в столичном Телеграмм-канале. Стоит отметить, что видео вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев.