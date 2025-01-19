У футболіста "випало" око під час матчу (відео)

Румунський футболіст забив гол й отримав страшну травму

У Кубку Нідерландів у матчі "Квік Бойз" — "Херенвен" (3:2) глядачі стали свідками страшної травми одного з гравців. Момент потрапив у пряму трансляцію поєдинку.

Форвард гостей Іон Ніколаєску міг втратити зір. Про це на своєму telegram-каналі написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

У додатковий час він спробував висякатися на полі, після чого його око почало вивалюватися з очниці. Футболіста тут же замінили. Лікар вважає, що це сталося через травму.

"Ось що може відбутися, коли намагатися видути зламаний ніс.

Називається така штука – орбітальна емфізема. Це стан, за якого повітря накопичується навколо ока, що потенційно може привести до втрати зору.

Причиною такого стану найчастіше є травма. До потрапляння повітря в орбіту ока може призводити травма кісток орбіти, перелом пазух носа чи інші травми всередині лицевого черепа.

На ділі ж слід якнайвище звільнити око від зайвого повітря й обстежити пацієнта на предмет травм, які зумовили потрапляння повітря в очну орбіту", — написав Бабелюк.

Раніше вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик провалив допінг-тест. Пізніше в мережі назвали заборонену речовину, яку виявили в організмі футболіста.