У футболиста "выпал" глаз во время матча (видео)

Румынский футболист забил гол и получил страшную травму

В Кубке Нидерландов в матче "Квик Бойз" — "Херенвен" (3:2) зрители стали свидетелями жуткой травмы одного из игроков. Момент попал в прямую трансляцию поединка.

Форвард гостей Ион Николаеску мог лишиться зрения. Об этом на своем telegram-канале написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

В дополнительное время попытался высморкаться на поле, после чего его глаз начал вываливаться из глазницы. Футболиста тут же заменили. Врач считает, что это произошло из-за травмы.

"Вот что может произойти, когда попытаться выдуть сломанный нос.

Называется такая штука – орбитальная эмфизема. Это состояние, при котором воздух накапливается вокруг глаза, что может привести к потере зрения.

Причиной такого состояния чаще всего является травма. К попаданию воздуха в орбиту глаза может привести травма костей орбиты, перелом пазух носа или другие травмы внутри лицевого черепа.

На деле же следует освободить глаз от лишнего воздуха и обследовать пациента на предмет травм, которые обусловили попадание воздуха в глазную орбиту", — написал Бабелюк.

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