Батько-тренер ударив по обличчю 8-річну доньку після її поразки у фіналі (відео)

Дивний вчинок батька потрапив у трансляцію змагань

На чемпіонаті Європи з тхеквондо в Тірані (Албанія) стався кричущий випадок. Тренер і батько 8-річної спортсменки Валмір Фетіу вліпив дочці ляпаса після її поразки у фіналі.

Валмір заявив, що вдарив дівчинку, щоб заспокоїти її. Про це повідомляє Koha. До речі, представниця Косова поступилася у вирішальній сутичці спортсменці з Сербії.

"Вона зайняла друге місце, попри те, що була набагато сильніша за суперницю. Їй 8 років, і вона почала плакати. Ляпас повинен був її заспокоїти. Це було невелике потрясіння для моєї дочки", — заявив Валмір.

Європейський союз тхеквондо (ETU) покарав Валміра шестимісячною дискваліфікацією за жорстоке поводження з дочкою. У трансляцію змагань потрапив момент, на якому видно, як тренер хватає дитину, знімає з неї шолом і дає ляпас. Це відео викликало бурхливу реакцію громадськості у Косово і не лише.

Раніше олімпійська чемпіонка з фігурного катання з Росії Олена Бережна підтримала жорсткі методи роботи з учнями. Це не перша російська фігуристка, яка з розумінням ставиться до образ з боку тренерів.