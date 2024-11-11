Отец-тренер ударил по лицу 8-летнюю дочь после ее поражения в финале (видео)

Странный поступок отца попал в трансляцию соревнований

На чемпионате Европы по тхэквондо в Тиране (Албания) произошел вопиющий случай. Тренер и отец 8-летней спортсменки Валмир Фетиу влепил дочери пощечину после поражения в финале.

Валмир заявил, что ударил девочку, чтобы успокоить ее. Об этом сообщает Koha. К слову представительница Косово уступила в решающей схватке спортсменке из Сербии.

"Она заняла второе место, несмотря на то, что была гораздо сильнее соперницы. Ей 8 лет, и она начала плакать. Пощечина должна была ее успокоить. Это была небольшая встряска для моей дочери", — заявил Валмир.

Европейский союз тхэквондо (ETU) наказал Валмира шестимесячной дисквалификацией за жестокое обращение с дочерью. В трансляцию соревнований попал момент на котором видно, как тренер хватает ребенка, снимает с нее шлем и дает пощечину. Это видео вызвало бурную реакцию общественности в Косово и не только.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию из России Елена Бережная поддержала жесткие методы работы с учениками. Это не первая российская фигуристка, которая с понимаем относится к оскорблениям со стороны тренеров.