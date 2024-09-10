Ці інтимні прізвища українців змусять вас червоніти: перевірте своє у списку

Раніше часто людям давали прізвиська, а потім вони могли трансформуватися на прізвище

Прізвища українців можуть багато розповісти про своїх носіїв. При цьому багато сучасних людей можуть навіть не здогадуватися про справжнє значення свого родового імені.

"Телеграф" розповідає про курйозні українські прізвища, пов’язані зі статевими органами або фізіологічними потребами. Раніше ці родові імена були досить поширеним явищем.

Так, згідно з звичаями та мораллю давніх часів, людям спочатку давали прізвиська, а потім прізвиська могли трансформуватися у прізвища. Через те, що позашлюбні стосунки в давнину не були рідкістю, утворилися такі родові імена:

Блуд та похідні від неї: Блуденко, Блудов (розпуста);

Хіть (нестримний сексуальний потяг, хіть);

Лярва (розпусниця) — в Україні на сьогодні зафіксовано лише одне таке прізвище. Її носій мешкає у Тернопільській області;

Борух або Джигун (розпусник).

Анатомію тіл чоловіка та жінки теж відображено у прізвищах деяких українців:

Гіла або Гіленко (чоловічий статевий орган, наголос на останньому складі);

Гилун або Гилунов (чоловік або самець з одним яйцем);

Кочан, Качан або Качанов – (чоловічий статевий орган, слово відоме ще з князівських часів);

Линдик (клітор).

Золотар, Золотаренко, Золотарьов, Золотарюк – (професія чоловіка, який чистив вигрібні ями);

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять нащадки першопредка із "золотими руками". Якщо у вас є родове ім’я зі списку, можете пишатися родоначальником. Він міг змайструвати та відремонтувати все що завгодно.