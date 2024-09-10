Эти интимные фамилии украинцев заставят вас краснеть: проверьте свою в списке
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Раньше часто людям давали прозвища, а затем они могли трансформироваться в фамилии
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своих носителях. При этом многие современные люди могут даже не догадываться о настоящем значении своего родового имени.
"Телеграф" рассказывает о курьезных украинских фамилиях, связанные с половыми органами или физиологическими потребностями. Раньше эти родовые имена были достаточно распространенным явлением.
Так, согласно обычаям и морали древних времен, людям сначала давали прозвища, а затем прозвища могли трансформироваться в фамилии. Из-за того, что внебрачные отношения в давние времена не были редкостью, образовались следующие родовые имена:
- Блуд и производные от нее: Блуденко, Блудов (разврат);
- Хить (безудержное сексуальное влечение, похоть);
- Лярва (развратница) — в Украине на сегодняшний день зафиксирована только одна такая фамилия. Ее носитель живет в Тернопольской области;
- Борух или Джигун (развратник).
Анатомия тел мужчины и женщины тоже отображена в фамилиях некоторых украинцев:
- Гила или Гиленко (мужской половой орган, ударение на последнем слоге);
- Гилун или Гилунов (мужчина или самец с одним яйцом);
- Кочан, Качан или Качанов – (мужской половой орган, слово известно еще с княжеских времен);
- Линдык (клитор).
- Золотарь, Золотаренко, Золотарев, Золотарюк – (профессия мужчины, чистившего выгребные ямы);
Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии носят потомки первопредка с "золотыми руками". Если у вас есть родовое имя из списка, то можете гордиться родоначальником. Он мог смастерить и отремонтировать все что угодно.