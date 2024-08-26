Ваше життя зміниться на краще: що покласти під ліжко

Запам'ятайте цей спосіб

Багато людей відкидають ймовірність віщих снів чи непоясненних речей, які можуть та чи інакше впливати на життя. Інші ж, причину своїх негараздів шукають у містиці і за допомогою неї намагаються їх вирішити. Є ще одна категорія людей — вони звертаються до езотериків, зробивши все від себе можливе задля розв'язання проблеми.

Сьогодні ми хочемо розповісти про спосіб із дзеркалом за допомогою якого можна позбавитися негативної енергетики від сусідів. Про що йдеться — розповідають на порталі "Ukr.Media".

Як позбутися негативної енергетики за допомогою дзеркала

Так, якщо людині не пощастило з сусідами у багатоповерхівці, позбутися негативної енергетики можна за допомогою дзеркала, оскільки воно може поглинати та відбивати чужу енергетику. Для цього необхідно взяти досить велике, але нове дзеркало та покласти його під ліжко відбиваючою поверхнею донизу.

У перші дні експерименту ви можете помітити, що зовнішні шуми у квартирі стануть інтенсивнішими. Це пояснюється тим, що негативна енергія, яка раніше надходила знизу, повернеться назад і буде накопичуватися в навколишньому середовищі. Проте, за кілька днів ви побачите, що ситуація стане спокійнішою, а атмосфера у вашій квартирі стане більш затишною і розслаблюючою.

Оскільки дзеркало часто вважається своєрідним накопичувачем енергії, його можна використовувати для поліпшення якості сну. Виберіть дзеркало будь-якого розміру, уважно погляньте на нього кілька хвилин перед сном, а потім покладіть його під ліжко, розташувавши поверхнею, що відображає вниз, так, щоб воно було під подушкою. За кілька днів ви можете помітити покращення якості сну, оскільки дзеркало буде поглинати накопичену за день негативну енергію і продовжувати її відведення під час вашого відпочинку.

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