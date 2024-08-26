Ваша жизнь изменится к лучшему: что положить под кровать

Запомните этот способ

Многие отвергают вероятность вещих снов или необъяснимых вещей, которые могут влиять на жизнь. Другие же, причину своих бед ищут в мистике и с помощью нее пытаются их решить. Есть еще одна категория людей — они обращаются к эзотерикам, сделав все возможное для решения проблемы.

Сегодня мы хотим рассказать о способе с зеркалом, с помощью которого можно избавиться от негативной энергетики от соседей. О чем идет речь — рассказывают на портале "Ukr.Media".

Как избавиться от негативной энергетики с помощью зеркала

Так, если человеку не повезло с соседями в многоэтажке, избавиться от отрицательной энергетики можно с помощью зеркала, поскольку оно может поглощать и отражать чужую энергетику. Для этого необходимо взять большое, но новое зеркало и положить его под кровать отражающей поверхностью вниз.

В первые дни эксперимента вы можете заметить, что внешние шумы в квартире станут более интенсивными. Это объясняется тем, что отрицательная энергия, ранее поступавшая снизу, вернется назад и будет скапливаться в окружающей среде. Тем не менее, через несколько дней вы увидите, что ситуация станет спокойнее, а атмосфера в вашей квартире станет более уютной и расслабляющей.

Так как зеркало часто считается своеобразным накопителем энергии, его можно использовать для улучшения качества сна. Выберите зеркало любого размера, внимательно посмотрите на него несколько минут перед сном, а затем положите его под кровать, расположив отражающей поверхностью вниз так, чтобы оно было под подушкой. Через несколько дней вы можете заметить улучшение качества сна, поскольку зеркало будет поглощать накопившуюся за день негативную энергию и продолжать ее отвод во время вашего отдыха.

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