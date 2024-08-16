Перевірте, чи маєте ви екстрасенсорні здібності: шість основних ознак

Перевірте, чи немає у вас цих ознак

Деякі люди категорично не вірять в екстрасенсів та потойбіччя. Водночас дехто інший вважає, що існують вищі сили, які можуть заважати або допомагати.

Ба більше — інколи людина може відчувати на собі вплив вищих сил, наприклад, бачити віщі сни, або навіть мати екстрасенсорні здібності. Про ознаки, які можуть на це вказувати, розповідає "Телеграф".

Як ознаки вказують на екстрасенсорні здібності

Пророчі сни

Якщо людина бачить сни, які потім здійснюються у різних формах, це може свідчити про її екстрасенсорні здібності. Езотерики вважають, що під час сновидінь така особа має доступ до вищих рівнів реальності та отримує інформацію про те, що може статися в майбутньому.

Технічні пристрої

Бувають ситуації, коли техніка поводиться непередбачувано в присутності певної людини — або часто ламається, або починає працювати бездоганно. Езотерики пояснюють такі явища впливом потужного біополя людини, яке може як негативно, так і позитивно позначатися на роботі електронних приладів.

Емпатія

Коли людина надзвичайно гостро сприймає емоції оточуючих, це може свідчити про її здатність до екстрасенсорного сприйняття. Езотерики вважають, що таке інтенсивне відчуття емоцій інших пов'язане з сприйняттям енергетичних хвиль, які ці люди випромінюють.

Присутність невидимих істот

Деколи люди відчувають, що в пустому приміщенні є хтось ще, навіть якщо нікого фізично не видно. Езотерики вважають, що це може свідчити про здатність сприймати енергетичні сутності, які інші люди не помічають.

Сильна інтуїція

Інколи у людини виникає чітке передчуття неприємних подій, які мають статися. Таке явище може бути наслідком розвиненої інтуїції, що поєднана з екстрасенсорними здібностями. Внутрішнє відчуття може реєструвати енергетичні зміни навколо, сигналізуючи про потенційну небезпеку.

Тривога від відкритих дверей

Деякі люди відчувають дискомфорт, коли двері в приміщенні залишаються відкритими. Езотерики вважають, що це може бути пов'язано з тим, що людина сприймає енергетичні потоки, які проходять через відкриті двері, викликаючи внутрішню тривогу.

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