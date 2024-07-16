Дружина Євгена Кота показалася голою на шостий день після пологів (фото)

Гімнастка не соромиться показувати оголене тіло

Дружина Євгена Кота Наталія Татарінцева, яка нещодавно показала, як виглядає її тіло в перші дні після пологів, засвітила голі груди. Гімнастка показала, як вона засмагає.

Відвертою світлиною танцівниця поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. "Тепер сонячні + повітряні голі ванни", — підписала фото Наталія.

Танцівниця додала, що це "чудова терапія для годуючих грудей". На фото — оголена Наталія Татарінцева приймає сонячні ванни. Гімнастка також ділиться, що після пологів вже відновила ранкові зарядки. І навіть на шостий день після пологів починає складати програму свого курсу.

Наталія Татарінцева народила дівчинкувіком Євгеном Котом довго намагалися завагітніти, але в них нічого не виходило. Під повномасштабного вторгнення подружжя повідомило про вагітність, а згодом про народження донечки. Дівчинку назвали Леля.

Гімнастка не соромиться показувати, як вона відновлюється після пологів, які до речі, пройшли шляхом кесаревого розтину. Наталія ділиться відвертими світлинами і показує реальну картинку після вагітного тіла.

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