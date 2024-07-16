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Жена Евгения Кота показалась голой на шестой день после родов (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Наталья Татаринцева родила девочку 10 июля
Наталья Татаринцева родила девочку 10 июля. Фото instagram.com/tatarintseva.kot

Гимнастка не стесняется показывать обнаженное тело

Жена Евгения Кота Наталья Татаринцева, недавно показавшая, как выглядит ее тело в первые дни после родов, засветила голую грудь. Гимнастка показала, как она загорает.

Откровенной фотографией танцовщица поделилась на своей странице в Инстаграм. "Теперь солнечные + воздушные голые ванны", — подписала фото Наталья.

Танцовщица добавила, что это "прекрасная терапия для кормящей груди". На фото – обнаженная Наталья Татаринцева принимает солнечные ванны. Гимнастка также делится, что после родов уже возобновила утренние зарядки. И даже на шестой день после родов начинает сочинять программу своего курса.

Фото: instagram.com/tatarintseva.kot
Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталья Татаринцева родила девочку. Она вместе с мужем Евгением Котом долго пытались забеременеть, но у них ничего не получалось. Под полномасштабное вторжение супруги сообщили о беременности, а впоследствии о рождении дочери. Девочку назвали Леля.

Гимнастка не стесняется показывать, как она восстанавливается после родов, которые кстати, прошли по пути кесарева сечения. Наталья делится откровенными фотографиями и показывает реальную картинку после беременного тела.

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#Беременность #Звезды #Евгений Кот