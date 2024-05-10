Феєрія смаків на вашому столі: рецепт шніцелю у пряній паніровці

Ми поділимось з вами чудовими рецептами шніцелю у пряній паніровці.

Хрустка паніровка, ніжне м'ясо, що тане в роті, та ароматні спеції — ось лише декілька причин, чому шніцель так щиро люблять дорослі та діти. Сьогодні ми поділимося з вами двома рецептами шніцелю у пряній паніровці, які перенесуть вас у світ гастрономічних пригод. Також, ми ділились рецептом віденського шніцелю.

1. Шніцель у паніровці з паприкою:

Інгредієнти:

2 свинячих котлети (товщиною 1-1,5 см)

2 яйця

100 г панірувальних сухарів

1 ст. л. солодкої паприки

1 ч. л. гострої паприки

1 ч. л. часникового порошку

1 ч. л. цибульного порошку

Сіль та перець за смаком

Олія для фритюру

Приготування:

Наріжте котлети на порційні шматки, відбийте їх молоточком, посоліть та поперчіть. У мисці збийте яйця. У другій мисці змішайте панірувальні сухарі, паприку, часниковий та цибульний порошки. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйці, а потім обваляйте в паніровці. Розігрійте олію у фритюрниці до 180°C. Обсмажте шніцелі у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). Викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте шніцель з улюбленим гарніром, наприклад, з картоплею фрі, салатом або тушкованими овочами.

2. Шніцель у паніровці з каррі:

Інгредієнти:

2 курячих грудки

2 яйця

100 г панірувальних сухарів

2 ст. л. порошку каррі

1 ч. л. часникового порошку

1 ч. л. цибульного порошку

1 ч. л. імбиру

Сіль та перець за смаком

Олія для фритюру

Приготування:

Наріжте курячі грудки на порційні шматки, відбийте їх молоточком, посоліть та поперчіть. У мисці збийте яйця. У другій мисці змішайте панірувальні сухарі, порошок каррі, часниковий та цибульний порошки, імбир. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйці, а потім обваляйте в паніровці. Розігрійте олію у фритюрниці до 180°C. Обсмажте шніцелі у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 2-3 хвилини з кожного боку). Викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте шніцель з йогуртовим соусом або соусом чатні.

Подаємо готовий шніцель з картопляним пюре та насолоджуємось. До речі, в Азії котлети панірують навіть у кокосовій стружці. А ми ж кладемо її в десерти — наприклад, у домашнє Рафаелло.