Феєрія смаків на вашому столі: рецепт шніцелю у пряній паніровці
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Ми поділимось з вами чудовими рецептами шніцелю у пряній паніровці.
Хрустка паніровка, ніжне м'ясо, що тане в роті, та ароматні спеції — ось лише декілька причин, чому шніцель так щиро люблять дорослі та діти. Сьогодні ми поділимося з вами двома рецептами шніцелю у пряній паніровці, які перенесуть вас у світ гастрономічних пригод. Також, ми ділились рецептом віденського шніцелю.
1. Шніцель у паніровці з паприкою:
Інгредієнти:
- 2 свинячих котлети (товщиною 1-1,5 см)
- 2 яйця
- 100 г панірувальних сухарів
- 1 ст. л. солодкої паприки
- 1 ч. л. гострої паприки
- 1 ч. л. часникового порошку
- 1 ч. л. цибульного порошку
- Сіль та перець за смаком
- Олія для фритюру
Приготування:
- Наріжте котлети на порційні шматки, відбийте їх молоточком, посоліть та поперчіть.
- У мисці збийте яйця.
- У другій мисці змішайте панірувальні сухарі, паприку, часниковий та цибульний порошки.
- Вмочіть кожен шматок м'яса в яйці, а потім обваляйте в паніровці.
- Розігрійте олію у фритюрниці до 180°C.
- Обсмажте шніцелі у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку).
- Викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Подавайте шніцель з улюбленим гарніром, наприклад, з картоплею фрі, салатом або тушкованими овочами.
2. Шніцель у паніровці з каррі:
Інгредієнти:
- 2 курячих грудки
- 2 яйця
- 100 г панірувальних сухарів
- 2 ст. л. порошку каррі
- 1 ч. л. часникового порошку
- 1 ч. л. цибульного порошку
- 1 ч. л. імбиру
- Сіль та перець за смаком
- Олія для фритюру
Приготування:
- Наріжте курячі грудки на порційні шматки, відбийте їх молоточком, посоліть та поперчіть.
- У мисці збийте яйця.
- У другій мисці змішайте панірувальні сухарі, порошок каррі, часниковий та цибульний порошки, імбир.
- Вмочіть кожен шматок м'яса в яйці, а потім обваляйте в паніровці.
- Розігрійте олію у фритюрниці до 180°C.
- Обсмажте шніцелі у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 2-3 хвилини з кожного боку).
- Викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Подавайте шніцель з йогуртовим соусом або соусом чатні.
Подаємо готовий шніцель з картопляним пюре та насолоджуємось. До речі, в Азії котлети панірують навіть у кокосовій стружці. А ми ж кладемо її в десерти — наприклад, у домашнє Рафаелло.