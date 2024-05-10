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Феєрія смаків на вашому столі: рецепт шніцелю у пряній паніровці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Шніцель стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ)
Шніцель стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми поділимось з вами чудовими рецептами шніцелю у пряній паніровці.

Хрустка паніровка, ніжне м'ясо, що тане в роті, та ароматні спеції — ось лише декілька причин, чому шніцель так щиро люблять дорослі та діти. Сьогодні ми поділимося з вами двома рецептами шніцелю у пряній паніровці, які перенесуть вас у світ гастрономічних пригод. Також, ми ділились рецептом віденського шніцелю.

1. Шніцель у паніровці з паприкою:

Інгредієнти:

  • 2 свинячих котлети (товщиною 1-1,5 см)
  • 2 яйця
  • 100 г панірувальних сухарів
  • 1 ст. л. солодкої паприки
  • 1 ч. л. гострої паприки
  • 1 ч. л. часникового порошку
  • 1 ч. л. цибульного порошку
  • Сіль та перець за смаком
  • Олія для фритюру

Приготування:

  1. Наріжте котлети на порційні шматки, відбийте їх молоточком, посоліть та поперчіть.
  2. У мисці збийте яйця.
  3. У другій мисці змішайте панірувальні сухарі, паприку, часниковий та цибульний порошки.
  4. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйці, а потім обваляйте в паніровці.
  5. Розігрійте олію у фритюрниці до 180°C.
  6. Обсмажте шніцелі у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку).
  7. Викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
  8. Подавайте шніцель з улюбленим гарніром, наприклад, з картоплею фрі, салатом або тушкованими овочами.

2. Шніцель у паніровці з каррі:

Інгредієнти:

  • 2 курячих грудки
  • 2 яйця
  • 100 г панірувальних сухарів
  • 2 ст. л. порошку каррі
  • 1 ч. л. часникового порошку
  • 1 ч. л. цибульного порошку
  • 1 ч. л. імбиру
  • Сіль та перець за смаком
  • Олія для фритюру

Приготування:

  1. Наріжте курячі грудки на порційні шматки, відбийте їх молоточком, посоліть та поперчіть.
  2. У мисці збийте яйця.
  3. У другій мисці змішайте панірувальні сухарі, порошок каррі, часниковий та цибульний порошки, імбир.
  4. Вмочіть кожен шматок м'яса в яйці, а потім обваляйте в паніровці.
  5. Розігрійте олію у фритюрниці до 180°C.
  6. Обсмажте шніцелі у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 2-3 хвилини з кожного боку).
  7. Викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
  8. Подавайте шніцель з йогуртовим соусом або соусом чатні.

Подаємо готовий шніцель з картопляним пюре та насолоджуємось. До речі, в Азії котлети панірують навіть у кокосовій стружці. А ми ж кладемо її в десерти — наприклад, у домашнє Рафаелло.

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#Рецепт #їжа-Телеграф