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Феерия вкусов на вашем столе: рецепт шницеля в пряной панировке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Шницель станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ)
Шницель станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы поделимся с вами прекрасными рецептами шницеля в пряной панировке.

Хрустящая панировка, нежное мясо, тающее во рту, и ароматные специи — вот несколько причин, почему шницель так искренне любят взрослые и дети. Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами шницеля в пряной панировке, которые перенесут вас в мир гастрономических приключений. Также мы делились рецептом венского шницеля.

1. Шницель в панировке с паприкой:

Ингредиенты:

  • 2 свиных котлета (толщиной 1-1,5 см)
  • 2 яйца
  • 100 г панировочных сухарей
  • 1 ст. л. сладкой паприки
  • 1 ч. л. острой паприки
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1 ч. л. лукового порошка
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для фритюра

Приготовление:

  1. Нарежьте котлеты на порционные куски, отбейте молоточком, посолите и поперчите.
  2. В миске взбейте яйца.
  3. Во второй миске смешайте панировочные сухари, паприку, чесночный и луковый порошки.
  4. Смочите каждый кусок мяса в яйце, а затем обваляйте в панировке.
  5. Разогрейте растительное масло во фритюрнице до 180°C.
  6. Обжарьте шницели во фритюре до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
  7. Выложите шницели на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  8. Подавайте шницель с любимым гарниром, например, с картофелем фри, салатом или тушеными овощами.

2. Шницель в панировке из карри:

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки
  • 2 яйца
  • 100 г панировочных сухарей
  • 2 ст. л. порошка карри
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1 ч. л. лукового порошка
  • 1 ч. л. имбиря
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для фритюра

Приготовление:

  1. Нарежьте куриные грудки на порционные куски, отбейте молоточком, посолите и поперчите.
  2. В миске взбейте яйца.
  3. В другой миске смешайте панировочные сухари, порошок карри, чесночный и луковый порошки, имбирь.
  4. Смочите каждый кусок мяса в яйце, а затем обваляйте в панировке.
  5. Разогрейте растительное масло во фритюрнице до 180°C.
  6. Обжарьте шницели во фритюре до золотистой корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
  7. Выложите шницели на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  8. Подавайте шницель с йогуртовым соусом или соусом чатни.

Подаем готовый шницель с картофельным пюре и наслаждаемся. Кстати, в Азии котлеты панируют даже в кокосовой стружке. А ведь мы кладем ее в десерты — например, в домашнее Рафаэлло.

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#Рецепт #еда-Телеграф