Феерия вкусов на вашем столе: рецепт шницеля в пряной панировке
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Мы поделимся с вами прекрасными рецептами шницеля в пряной панировке.
Хрустящая панировка, нежное мясо, тающее во рту, и ароматные специи — вот несколько причин, почему шницель так искренне любят взрослые и дети. Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами шницеля в пряной панировке, которые перенесут вас в мир гастрономических приключений. Также мы делились рецептом венского шницеля.
1. Шницель в панировке с паприкой:
Ингредиенты:
- 2 свиных котлета (толщиной 1-1,5 см)
- 2 яйца
- 100 г панировочных сухарей
- 1 ст. л. сладкой паприки
- 1 ч. л. острой паприки
- 1 ч. л. чесночного порошка
- 1 ч. л. лукового порошка
- Соль и перец по вкусу
- Масло для фритюра
Приготовление:
- Нарежьте котлеты на порционные куски, отбейте молоточком, посолите и поперчите.
- В миске взбейте яйца.
- Во второй миске смешайте панировочные сухари, паприку, чесночный и луковый порошки.
- Смочите каждый кусок мяса в яйце, а затем обваляйте в панировке.
- Разогрейте растительное масло во фритюрнице до 180°C.
- Обжарьте шницели во фритюре до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).
- Выложите шницели на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Подавайте шницель с любимым гарниром, например, с картофелем фри, салатом или тушеными овощами.
2. Шницель в панировке из карри:
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 2 яйца
- 100 г панировочных сухарей
- 2 ст. л. порошка карри
- 1 ч. л. чесночного порошка
- 1 ч. л. лукового порошка
- 1 ч. л. имбиря
- Соль и перец по вкусу
- Масло для фритюра
Приготовление:
- Нарежьте куриные грудки на порционные куски, отбейте молоточком, посолите и поперчите.
- В миске взбейте яйца.
- В другой миске смешайте панировочные сухари, порошок карри, чесночный и луковый порошки, имбирь.
- Смочите каждый кусок мяса в яйце, а затем обваляйте в панировке.
- Разогрейте растительное масло во фритюрнице до 180°C.
- Обжарьте шницели во фритюре до золотистой корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
- Выложите шницели на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Подавайте шницель с йогуртовым соусом или соусом чатни.
Подаем готовый шницель с картофельным пюре и наслаждаемся. Кстати, в Азии котлеты панируют даже в кокосовой стружке. А ведь мы кладем ее в десерты — например, в домашнее Рафаэлло.