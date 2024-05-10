Феерия вкусов на вашем столе: рецепт шницеля в пряной панировке

Мы поделимся с вами прекрасными рецептами шницеля в пряной панировке.

Хрустящая панировка, нежное мясо, тающее во рту, и ароматные специи — вот несколько причин, почему шницель так искренне любят взрослые и дети. Сегодня мы поделимся с вами двумя рецептами шницеля в пряной панировке, которые перенесут вас в мир гастрономических приключений. Также мы делились рецептом венского шницеля.

1. Шницель в панировке с паприкой:

Ингредиенты:

2 свиных котлета (толщиной 1-1,5 см)

2 яйца

100 г панировочных сухарей

1 ст. л. сладкой паприки

1 ч. л. острой паприки

1 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. лукового порошка

Соль и перец по вкусу

Масло для фритюра

Приготовление:

Нарежьте котлеты на порционные куски, отбейте молоточком, посолите и поперчите. В миске взбейте яйца. Во второй миске смешайте панировочные сухари, паприку, чесночный и луковый порошки. Смочите каждый кусок мяса в яйце, а затем обваляйте в панировке. Разогрейте растительное масло во фритюрнице до 180°C. Обжарьте шницели во фритюре до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны). Выложите шницели на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте шницель с любимым гарниром, например, с картофелем фри, салатом или тушеными овощами.

2. Шницель в панировке из карри:

Ингредиенты:

2 куриные грудки

2 яйца

100 г панировочных сухарей

2 ст. л. порошка карри

1 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. лукового порошка

1 ч. л. имбиря

Соль и перец по вкусу

Масло для фритюра

Приготовление:

Нарежьте куриные грудки на порционные куски, отбейте молоточком, посолите и поперчите. В миске взбейте яйца. В другой миске смешайте панировочные сухари, порошок карри, чесночный и луковый порошки, имбирь. Смочите каждый кусок мяса в яйце, а затем обваляйте в панировке. Разогрейте растительное масло во фритюрнице до 180°C. Обжарьте шницели во фритюре до золотистой корочки (примерно 2-3 минуты с каждой стороны). Выложите шницели на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте шницель с йогуртовым соусом или соусом чатни.

Подаем готовый шницель с картофельным пюре и наслаждаемся. Кстати, в Азии котлеты панируют даже в кокосовой стружке. А ведь мы кладем ее в десерты — например, в домашнее Рафаэлло.