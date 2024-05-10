Смак Греції у вашому домі: рецепт соусу дзадзики

Цей соус дуже швидко та просто готується.

Дзадзики — це не просто соус, це символ грецької кухні, її свіжість, легкість та багатство смаків.

Ця йогуртова основа з огірками, часником, кропом та оливковою олією дарує незабутні відчуття під час кожного шматка. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом дзадзики, який допоможе вам перенестися на мальовничі острови Егею.

Класичний рецепт дзадзики:

Інгредієнти:

500 г грецького йогурту

2 огірки

2 зубчики часнику

1 пучок кропу

3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Натріть огірки на дрібній терці та відцідіть зайву рідину за допомогою марлі. Дрібно наріжте кріп та часник. У великій мисці змішайте йогурт, огірки, кріп, часник, оливкову олію та лимонний сік. Додайте сіль та перець за смаком. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб всі інгредієнти добре перемішалися.

Порада:

Дзадзики — це універсальний соус, який можна подавати з різними стравами. Він чудово поєднується з пітою, сувлакі, шашликом, рибою, овочами та салатами. Додайте до дзадзики трохи олив, каперсів, сушених трав за вашим смаком, щоб створити власну унікальну версію цього чудового соусу.

Соус дзадзики часто подають до м’ясних страв, смажених або свіжих овочів і як закуску. Також, ми ділились класичним часниковим соусом для салатів, картоплі та риби.