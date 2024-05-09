Врожай буде величезим: коли садити кукурудзу
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Щоб отримати хороший врожай кукурудзи, важливо знати коли та як правильно її саджати.
Соковита, ароматна кукурудза – це не лише улюблений ласощів дітей та дорослих, але й цінний продукт, багатий на вітаміни та мікроелементи.
Вирощування кукурудзи – це нескладний, але захопливий процес, який може подарувати вам щедрий урожай. Щоб отримати максимум від своїх кукурудзяних посівів, важливо знати, коли саме їх садити. Про це пише ТСН.
В який час краще садити кукурудзу?
Ідеальний час для посіву кукурудзи – це кінець квітня або початок травня. В цей час ґрунт вже достатньо прогріється, а ризик заморозків мінімальний. Однак, остаточний термін посіву залежить від кліматичних умов вашого регіону.
Фактори, які слід враховувати при виборі терміну посіву кукурудзи:
- Температура ґрунту: Оптимальна температура ґрунту для посіву кукурудзи – це +10-12°C.
- Погодні умови: Не рекомендується садити кукурудзу в холодну та дощову погоду.
- Ризик заморозків: Заморозки можуть зашкодити сходцям кукурудзи, тому важливо дочекатися стійкого тепла.
- Сорт кукурудзи: Деякі сорти кукурудзи більш ранні, а інші більш пізні.
При виборі терміну посіву слід враховувати особливості сорту, який ви плануєте вирощувати.
Як правильно підготувати ґрунт для посіву кукурудзи?
- Виберіть сонячне місце з пухким, родючим ґрунтом. Кукурудза не любить кислих ґрунтів, тому перед посівом рекомендується внести вапно.
- Перекопайте ґрунт на глибину 20-25 см. Додайте перегній або компост, щоб покращити його структуру та поживність.
- Вирівняйте ґрунт і зробіть неглибокі борозни на відстані 60-70 см одна від одної.
Як правильно посіяти кукурудзу?
- Насіння кукурудзи досить велике, тому його не потрібно замочувати перед посівом.
- Посійте насіння в борозни на відстані 20-25 см одна від одної.
- Засипте борозни ґрунтом і злегка ущільніть його.
- Поки насіння не проросте, ґрунт слід регулярно зволожувати.
Догляд за кукурудзою
- Після проростання насіння прорідіть сходи, залишаючи найсильніші рослини.
- Регулярно прополюйте кукурудзу, щоб вона не заростала бур'янами.
- Поливайте кукурудзу в міру висихання ґрунту. Особливо важливо поливати її в період цвітіння та формування качанів.
- Підгодовуйте кукурудзу мінеральними добривами 2-3 рази протягом сезону.
Збирання кукурудзи
- Кукурудзу можна збирати через 60-80 днів після посіву.
- Збирайте кукурудзу в суху погоду.
- Відривайте качани вручну, не ламаючи стебла.
Нагадаємо, що огірки — це популярний овоч, який потрібно правильно садити. Раніше ми писали, як купити розсаду помідорів і не прогадати.