Врожай буде величезим: коли садити кукурудзу

Щоб отримати хороший врожай кукурудзи, важливо знати коли та як правильно її саджати.

Соковита, ароматна кукурудза – це не лише улюблений ласощів дітей та дорослих, але й цінний продукт, багатий на вітаміни та мікроелементи.

Вирощування кукурудзи – це нескладний, але захопливий процес, який може подарувати вам щедрий урожай. Щоб отримати максимум від своїх кукурудзяних посівів, важливо знати, коли саме їх садити. Про це пише ТСН.

В який час краще садити кукурудзу?

Ідеальний час для посіву кукурудзи – це кінець квітня або початок травня. В цей час ґрунт вже достатньо прогріється, а ризик заморозків мінімальний. Однак, остаточний термін посіву залежить від кліматичних умов вашого регіону.

Фактори, які слід враховувати при виборі терміну посіву кукурудзи:

Температура ґрунту: Оптимальна температура ґрунту для посіву кукурудзи – це +10-12°C.

Оптимальна температура ґрунту для посіву кукурудзи – це +10-12°C. Погодні умови: Не рекомендується садити кукурудзу в холодну та дощову погоду.

Не рекомендується садити кукурудзу в холодну та дощову погоду. Ризик заморозків: Заморозки можуть зашкодити сходцям кукурудзи, тому важливо дочекатися стійкого тепла.

Заморозки можуть зашкодити сходцям кукурудзи, тому важливо дочекатися стійкого тепла. Сорт кукурудзи: Деякі сорти кукурудзи більш ранні, а інші більш пізні.

При виборі терміну посіву слід враховувати особливості сорту, який ви плануєте вирощувати.

Як правильно підготувати ґрунт для посіву кукурудзи?

Виберіть сонячне місце з пухким, родючим ґрунтом. Кукурудза не любить кислих ґрунтів, тому перед посівом рекомендується внести вапно.

Кукурудза не любить кислих ґрунтів, тому перед посівом рекомендується внести вапно. Перекопайте ґрунт на глибину 20-25 см. Додайте перегній або компост, щоб покращити його структуру та поживність.

Додайте перегній або компост, щоб покращити його структуру та поживність. Вирівняйте ґрунт і зробіть неглибокі борозни на відстані 60-70 см одна від одної.

Як правильно посіяти кукурудзу?

Насіння кукурудзи досить велике, тому його не потрібно замочувати перед посівом.

Посійте насіння в борозни на відстані 20-25 см одна від одної.

Засипте борозни ґрунтом і злегка ущільніть його.

Поки насіння не проросте, ґрунт слід регулярно зволожувати.

Догляд за кукурудзою

Після проростання насіння прорідіть сходи, залишаючи найсильніші рослини.

Регулярно прополюйте кукурудзу, щоб вона не заростала бур'янами.

Поливайте кукурудзу в міру висихання ґрунту. Особливо важливо поливати її в період цвітіння та формування качанів.

Підгодовуйте кукурудзу мінеральними добривами 2-3 рази протягом сезону.

Збирання кукурудзи

Кукурудзу можна збирати через 60-80 днів після посіву.

Збирайте кукурудзу в суху погоду.

Відривайте качани вручну, не ламаючи стебла.

Нагадаємо, що огірки — це популярний овоч, який потрібно правильно садити. Раніше ми писали, як купити розсаду помідорів і не прогадати.