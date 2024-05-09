Урожай будет огромным: когда сажать кукурузу

Чтобы получить хороший урожай кукурузы, важно знать, когда и как правильно ее сажать.

Сочная, ароматная кукуруза – это не только любимое лакомство детей и взрослых, но и ценный продукт, богатый витаминами и микроэлементами.

Выращивание кукурузы – это несложный, но увлекательный процесс, который может подарить вам обильный урожай. Чтобы получить максимум от своих кукурузных посевов, важно знать, когда их сажать. Об этом пишет ТСН.

В какое время лучше сажать кукурузу?

Идеальное время для посева кукурузы – это конец апреля или начало мая. В настоящее время почва уже достаточно прогреется, а риск заморозков минимален. Однако окончательный срок посева зависит от климатических условий вашего региона.

Факторы, которые следует учитывать при выборе срока посева кукурузы:

Температура почвы: Оптимальная температура почвы для посева кукурузы составляет +10-12°C.

Оптимальная температура почвы для посева кукурузы составляет +10-12°C. Не рекомендуется сажать кукурузу в холодную и дождливую погоду.

дождливую погоду. Риск заморозков: Заморозки могут повредить лестнице кукурузы, поэтому важно дождаться стойкого тепла.

Заморозки могут повредить лестнице кукурузы, поэтому важно дождаться стойкого тепла. Сорт кукурузы Некоторые сорта кукурузы более ранние, а другие более поздние.

При выборе срока посева следует учитывать особенности сорта, который вы планируете выращивать.

Как правильно подготовить почву для посева кукурузы?

Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Кукуруза не любит кислые почвы, поэтому перед посевом рекомендуется внести известь.

Кукуруза не любит кислые почвы, поэтому перед посевом рекомендуется внести известь. Перекопайте почву на глубину 20-25 см. Добавьте перегной или компост, чтобы улучшить его структуру и питательность.

Добавьте перегной или компост, чтобы улучшить его структуру и питательность. Выровняйте почву и сделайте неглубокие борозды на расстоянии 60-70 см друг от друга.

Как правильно посеять кукурузу?

Семена кукурузы достаточно крупные, поэтому их не нужно замачивать перед посевом.

Посейте семена в борозды на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Засыпьте борозды грунтом и слегка уплотните его.

Пока семена не прорастут, почву следует регулярно увлажнять.

Уход за кукурузой

После прорастания семян прорежьте всходы, оставляя сильнейшие растения.

Регулярно пропалывайте кукурузу, чтобы она не зарастала сорняками.

Поливайте кукурузу по мере высыхания почвы. Особенно важно поливать ее в период цветения и формирования кочанов.

Подкармливайте кукурузу минеральными удобрениями 2-3 раза в течение сезона.

Уборка кукурузы

Кукурузу можно собирать через 60-80 дней после посева.

Собирайте кукурузу в сухую погоду.

Отрывайте кочаны вручную, не ломая стебли.

Напомним, что огурцы – это популярный овощ, который нужно правильно сажать. Раньше мы писали, как купить рассаду помидоров и не прогадать.