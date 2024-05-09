Урожай будет огромным: когда сажать кукурузу
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Чтобы получить хороший урожай кукурузы, важно знать, когда и как правильно ее сажать.
Сочная, ароматная кукуруза – это не только любимое лакомство детей и взрослых, но и ценный продукт, богатый витаминами и микроэлементами.
Выращивание кукурузы – это несложный, но увлекательный процесс, который может подарить вам обильный урожай. Чтобы получить максимум от своих кукурузных посевов, важно знать, когда их сажать. Об этом пишет ТСН.
В какое время лучше сажать кукурузу?
Идеальное время для посева кукурузы – это конец апреля или начало мая. В настоящее время почва уже достаточно прогреется, а риск заморозков минимален. Однако окончательный срок посева зависит от климатических условий вашего региона.
Факторы, которые следует учитывать при выборе срока посева кукурузы:
- Температура почвы: Оптимальная температура почвы для посева кукурузы составляет +10-12°C.
- Не рекомендуется сажать кукурузу в холодную и дождливую погоду.
- Риск заморозков: Заморозки могут повредить лестнице кукурузы, поэтому важно дождаться стойкого тепла.
- Сорт кукурузы Некоторые сорта кукурузы более ранние, а другие более поздние.
При выборе срока посева следует учитывать особенности сорта, который вы планируете выращивать.
Как правильно подготовить почву для посева кукурузы?
- Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Кукуруза не любит кислые почвы, поэтому перед посевом рекомендуется внести известь.
- Перекопайте почву на глубину 20-25 см. Добавьте перегной или компост, чтобы улучшить его структуру и питательность.
- Выровняйте почву и сделайте неглубокие борозды на расстоянии 60-70 см друг от друга.
Как правильно посеять кукурузу?
- Семена кукурузы достаточно крупные, поэтому их не нужно замачивать перед посевом.
- Посейте семена в борозды на расстоянии 20-25 см друг от друга.
- Засыпьте борозды грунтом и слегка уплотните его.
- Пока семена не прорастут, почву следует регулярно увлажнять.
Уход за кукурузой
- После прорастания семян прорежьте всходы, оставляя сильнейшие растения.
- Регулярно пропалывайте кукурузу, чтобы она не зарастала сорняками.
- Поливайте кукурузу по мере высыхания почвы. Особенно важно поливать ее в период цветения и формирования кочанов.
- Подкармливайте кукурузу минеральными удобрениями 2-3 раза в течение сезона.
Уборка кукурузы
- Кукурузу можно собирать через 60-80 дней после посева.
- Собирайте кукурузу в сухую погоду.
- Отрывайте кочаны вручную, не ломая стебли.
Напомним, что огурцы – это популярный овощ, который нужно правильно сажать. Раньше мы писали, как купить рассаду помидоров и не прогадать.