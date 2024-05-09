Сяятимуть чистотою: як вивести плями з білих шкарпеток

Якщо ваші шкарпетки втратили білизну, є способи, які її повернуть.

Білі шкарпетки – це класичний елемент гардеробу, який завжди актуальний. Вони чудово доповнюють будь-який образ, але, на жаль, дуже швидко забруднюються.

Плями від бруду, пилу, трави та інших речовин псують естетичний вигляд шкарпеток, роблячи їх непридатними для носіння. Однак не поспішайте викидати свої улюблені білі шкарпетки! Існує безліч способів вивести з них плями, не пошкодивши тканину.

Народні методи виведення плям з білих шкарпеток:

Господарське мило: Натріть пляму господарським милом, залиште на 15-20 хвилин, а потім виперіть шкарпетки як завжди.

Натріть пляму господарським милом, залиште на 15-20 хвилин, а потім виперіть шкарпетки як завжди. Лимонний сік: Змочіть пляму лимонним соком і залиште на 30 хвилин. Потім виперіть шкарпетки в теплій воді.

Змочіть пляму лимонним соком і залиште на 30 хвилин. Потім виперіть шкарпетки в теплій воді. Оцет: Додайте 1 склянку білого оцту до 5 л холодної води. Замочіть шкарпетки в цьому розчині на 1 годину, а потім виперіть їх як завжди.

Додайте 1 склянку білого оцту до 5 л холодної води. Замочіть шкарпетки в цьому розчині на 1 годину, а потім виперіть їх як завжди. Аспірин: Розчиніть 2 таблетки аспірину в 1 склянці теплої води. Замочіть шкарпетки в цьому розчині на 30 хвилин, а потім виперіть їх як завжди.

Розчиніть 2 таблетки аспірину в 1 склянці теплої води. Замочіть шкарпетки в цьому розчині на 30 хвилин, а потім виперіть їх як завжди. Сода: Змішайте соду з водою до утворення кашки. Нанесіть кашку на пляму, залиште на 15-20 хвилин, а потім виперіть шкарпетки як завжди.

Важливо:

Перед використанням будь-якого методу виведення плям протестуйте його на невеликій непомітній ділянці шкарпетки.

Не використовуйте гарячу воду для прання білих шкарпеток, car це може закріпити плями.

Не сушіть шкарпетки на прямих сонячних променях, car це може призвести до їх пожовтіння.

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