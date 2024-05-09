Як сіяти моркву в травні, щоб швидко проросла: поради городників

Ми поділимось з вами секретами правильного висаджування моркви.

Морква – це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня королева вітамінів. Вона багата на бета-каротин, який необхідний для зору, імунітету та краси шкіри.

Хоча моркву можна вирощувати протягом усього літа, травень – це один із найкращих часів для її посіву. Саме в цей час земля достатньо прогрівається, а ризик заморозків мінімальний. Про це пише ТСН.

Як правильно підготувати ґрунт для посіву моркви?

Виберіть сонячне місце з пухким, родючим ґрунтом. Морква не любить кислих ґрунтів, тому перед посівом рекомендується внести вапно.

Перекопайте ґрунт на глибину 20-25 см. Додайте перегній або компост, щоб покращити його структуру та поживність.

Вирівняйте ґрунт і зробіть неглибокі борозни на відстані 3-4 см одна від одної.

Як правильно посіяти моркву?

Насіння моркви дрібне, тому перед посівом його рекомендується замочити у воді на 2-3 дні. Це прискорить проростання.

Посійте насіння в борозни на відстані 1-2 см одна від одної.

Засипте борозни ґрунтом і злегка ущільніть його.

Поки насіння не проросте, ґрунт слід регулярно зволожувати.

Догляд за морквою

Після проростання насіння прорідіть сходи, залишаючи найсильніші рослини.

Регулярно прополюйте моркву, щоб вона не заростала бур'янами.

Поливайте моркву в міру висихання ґрунту. Особливо важливо поливати її в період формування коренеплодів.

Підгодовуйте моркву мінеральними добривами 2-3 рази протягом сезону.

Збирання моркви

Моркву можна збирати через 60-80 днів після посіву.

Збирайте моркву в суху погоду.

Використовуйте вила, щоб не пошкодити коренеплоди.

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