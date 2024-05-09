Як сіяти моркву в травні, щоб швидко проросла: поради городників
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ми поділимось з вами секретами правильного висаджування моркви.
Морква – це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня королева вітамінів. Вона багата на бета-каротин, який необхідний для зору, імунітету та краси шкіри.
Хоча моркву можна вирощувати протягом усього літа, травень – це один із найкращих часів для її посіву. Саме в цей час земля достатньо прогрівається, а ризик заморозків мінімальний. Про це пише ТСН.
Як правильно підготувати ґрунт для посіву моркви?
- Виберіть сонячне місце з пухким, родючим ґрунтом. Морква не любить кислих ґрунтів, тому перед посівом рекомендується внести вапно.
- Перекопайте ґрунт на глибину 20-25 см. Додайте перегній або компост, щоб покращити його структуру та поживність.
- Вирівняйте ґрунт і зробіть неглибокі борозни на відстані 3-4 см одна від одної.
Як правильно посіяти моркву?
- Насіння моркви дрібне, тому перед посівом його рекомендується замочити у воді на 2-3 дні. Це прискорить проростання.
- Посійте насіння в борозни на відстані 1-2 см одна від одної.
- Засипте борозни ґрунтом і злегка ущільніть його.
- Поки насіння не проросте, ґрунт слід регулярно зволожувати.
Догляд за морквою
- Після проростання насіння прорідіть сходи, залишаючи найсильніші рослини.
- Регулярно прополюйте моркву, щоб вона не заростала бур'янами.
- Поливайте моркву в міру висихання ґрунту. Особливо важливо поливати її в період формування коренеплодів.
- Підгодовуйте моркву мінеральними добривами 2-3 рази протягом сезону.
Збирання моркви
- Моркву можна збирати через 60-80 днів після посіву.
- Збирайте моркву в суху погоду.
- Використовуйте вила, щоб не пошкодити коренеплоди.
Раніше "Телеграф" розповідав про причини, з яких псується розсада перців. Також, ми писали, як правильно посадити розсаду огірків.