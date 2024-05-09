Как сеять морковь в мае, чтобы быстро проросла: советы огородников

Мы поделимся с вами секретами правильной высадки моркови.

Морковь – это не только вкусный и полезный овощ, но настоящая королева витаминов. Она богата бета-каротином, который необходим для зрения, иммунитета и красоты кожи.

Хотя морковь можно выращивать в течение всего лета, май – это одно из лучших времен для ее посева. Именно в это время земля достаточно прогревается, а риск заморозков минимален. Об этом пишет ТСН.

Как правильно подготовить почву для посева моркови?

Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Морковь не любит кислые почвы, поэтому перед посевом рекомендуется внести известь.

Перекопайте грунт на глубину 20-25 см. Добавьте перегной или компост, чтобы улучшить его структуру и питательность.

Выровняйте почву и сделайте неглубокие борозды на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Как правильно посеять морковь?

Семена моркови мелкие, поэтому перед посевом его рекомендуется замочить в воде на 2-3 дня. Это ускорит прорастание.

Посейте семена в борозды на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Засыпьте борозды грунтом и слегка уплотните его.

Пока семена не прорастут, почву следует регулярно увлажнять.

Уход за морковью

После прорастания семян прорежьте всходы, оставляя сильнейшие растения.

Регулярно пропалывайте морковь, чтобы она не зарастала сорняками.

Поливайте морковь по мере высыхания почвы. Особенно важно поливать ее в период формирования корнеплодов.

Подкармливайте морковь минеральными удобрениями 2-3 раза в течение сезона.

Уборка моркови

Морковь можно собирать спустя 60-80 дней после посева.

Собирайте морковь в сухую погоду.

Используйте вилы, чтобы не повредить корнеплоды.

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