Как сеять морковь в мае, чтобы быстро проросла: советы огородников
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Мы поделимся с вами секретами правильной высадки моркови.
Морковь – это не только вкусный и полезный овощ, но настоящая королева витаминов. Она богата бета-каротином, который необходим для зрения, иммунитета и красоты кожи.
Хотя морковь можно выращивать в течение всего лета, май – это одно из лучших времен для ее посева. Именно в это время земля достаточно прогревается, а риск заморозков минимален. Об этом пишет ТСН.
Как правильно подготовить почву для посева моркови?
- Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Морковь не любит кислые почвы, поэтому перед посевом рекомендуется внести известь.
- Перекопайте грунт на глубину 20-25 см. Добавьте перегной или компост, чтобы улучшить его структуру и питательность.
- Выровняйте почву и сделайте неглубокие борозды на расстоянии 3-4 см друг от друга.
Как правильно посеять морковь?
- Семена моркови мелкие, поэтому перед посевом его рекомендуется замочить в воде на 2-3 дня. Это ускорит прорастание.
- Посейте семена в борозды на расстоянии 1-2 см друг от друга.
- Засыпьте борозды грунтом и слегка уплотните его.
- Пока семена не прорастут, почву следует регулярно увлажнять.
Уход за морковью
- После прорастания семян прорежьте всходы, оставляя сильнейшие растения.
- Регулярно пропалывайте морковь, чтобы она не зарастала сорняками.
- Поливайте морковь по мере высыхания почвы. Особенно важно поливать ее в период формирования корнеплодов.
- Подкармливайте морковь минеральными удобрениями 2-3 раза в течение сезона.
Уборка моркови
- Морковь можно собирать спустя 60-80 дней после посева.
- Собирайте морковь в сухую погоду.
- Используйте вилы, чтобы не повредить корнеплоды.
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