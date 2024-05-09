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Как сеять морковь в мае, чтобы быстро проросла: советы огородников

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Морковь нуждается в правильном уходе (изображение создано с помощью ИИ)
Морковь нуждается в правильном уходе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы поделимся с вами секретами правильной высадки моркови.

Морковь – это не только вкусный и полезный овощ, но настоящая королева витаминов. Она богата бета-каротином, который необходим для зрения, иммунитета и красоты кожи.

Хотя морковь можно выращивать в течение всего лета, май – это одно из лучших времен для ее посева. Именно в это время земля достаточно прогревается, а риск заморозков минимален. Об этом пишет ТСН.

Как правильно подготовить почву для посева моркови?

  • Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой. Морковь не любит кислые почвы, поэтому перед посевом рекомендуется внести известь.
  • Перекопайте грунт на глубину 20-25 см. Добавьте перегной или компост, чтобы улучшить его структуру и питательность.
  • Выровняйте почву и сделайте неглубокие борозды на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Как правильно посеять морковь?

  • Семена моркови мелкие, поэтому перед посевом его рекомендуется замочить в воде на 2-3 дня. Это ускорит прорастание.
  • Посейте семена в борозды на расстоянии 1-2 см друг от друга.
  • Засыпьте борозды грунтом и слегка уплотните его.
  • Пока семена не прорастут, почву следует регулярно увлажнять.

Уход за морковью

  • После прорастания семян прорежьте всходы, оставляя сильнейшие растения.
  • Регулярно пропалывайте морковь, чтобы она не зарастала сорняками.
  • Поливайте морковь по мере высыхания почвы. Особенно важно поливать ее в период формирования корнеплодов.
  • Подкармливайте морковь минеральными удобрениями 2-3 раза в течение сезона.

Уборка моркови

  • Морковь можно собирать спустя 60-80 дней после посева.
  • Собирайте морковь в сухую погоду.
  • Используйте вилы, чтобы не повредить корнеплоды.

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