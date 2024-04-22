Кинули ніж у голову: дикий інцидент під час матчу у Колумбії

Гравець "Атлетико Насьональ" відбувся гулею на голові та невеликою кровотечею

Невідомий уболівальник кинув ножа з трибуни у футболіста "Атлетико Насьональ" Пабло Сепеліні під час матчу 18-го туру чемпіонату Колумбії. Його команда грала проти "Індепендьєнте Медельїн".

Зустріч у Медельїні завершилась із рахунком 2:2. Інцидент стався у доданий до другого тайму час, коли Сепеліні пішов подавати кутовий, повідомляє Marca. Перед виконанням кутового невідомий кинув ножа, який пролетів поряд з асистентом арбітра та влучив гравцю в голову. Уболівальники "Індепендьєнте Медельїн" стверджують, що Сепеліні поводився зухвало і провокував їх.

Футболіст схопився за голову і впав на поле, а арбітр вирішив зупинити гру. Після надання допомоги потерпілому та за згодою гравців матч було дограно.

Момент атаки на гравця

Сам футболіст після матчу заявив, що у нього була невелика кровотеча і утворилася гуля, але пошкодження не потребувало зашивання. "Я не бачив, що в мене прилетіло, мені сказали, що це був ніж. Коли я нахилив голову, то побачив багато монет, пляшок та всього іншого. Але я залишаю це питання лізі, влада нехай розбирається", — сказав Сепеліні.

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