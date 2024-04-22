Попали ножом в голову: дикий инцидент во время матча в Колумбии

Игрок "Атлетико Насьональ" отделался шишкой на голове и небольшим кровотечением

Неизвестный болельшик бросил нож с трибуны в футболиста "Атлетико Насьональ" Пабло Сеппелини во время матча 18-го тура чемпионата Колумбии. Его команда играла против "Индепендьенте Медельин".

Встреча в Медельине завершилась со счетом 2:2. Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время, когда Сеппелини пошел подавать угловой, сообщает Marca. Перед исполнением удара неизвестный кинул нож, который пролетел рядом с ассистентом арбитра и попал игроку в голову. В свою очередь, болельщики "Индепендьенте Медельин" утверждают, что Сеппелини вел себя вызывающе и провоцировал их.

Футболист схватился за голову и упал на поле, а арбитр принял решение приостановить игру. После оказания помощи пострадавшему и с согласия игроков матч был доигран.

Момент атаки на игрока

Сам футболист после матча заявил, что у него было небольшое кровотечение и образовалась шишка, но повреждение не потребовало зашивания. "Я не видел, что в меня прилетело, мне сказали, что это был нож. Когда я наклонил голову, то увидел много монет, бутылок и всего остального. Но я оставляю этот вопрос лиге, власти пусть разбираются", — сказал Сеппелини.

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