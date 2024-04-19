У РФ звикли поливати брудом усіх поспіль

Заслужена тренерка СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова, яка нещодавно образила мера Парижа Анн Ідальго, цього разу зачепила російську фігуристку Марію Талалайкіну. Тренер у жорсткій формі натякнула, що про неї ніхто не згадає.

Відповідний коментар Тарасової наводить "Матч ТВ". 21-річна Талалайкіна напередодні завершила кар’єру.

– А ви її запам’ятали? Ось і я ні. Вона могла навіть не оголошувати про завершення кар’єри, мало хто її пам’ятає.

– На чемпіонаті Росії ви говорили, що вона має зайву вагу, може це і завадило їй виступати?

– Не хочу про це говорити, не пояснюватиму те, що я сказала пів року тому. Вона не була у збірній команді, то про кого ви пишете? Навіщо кому ви хочете зробити добре? Ви що, за кожним г*вном стежите, чи що? Я її не запам’ятала як дівчинку, яка може боронити честь нашої Батьківщини, – сказала Тарасова.

Талалайкіна не може похвалитися великими успіхами на міжнародній арені, однак у РФ вона зуміла взяти "бронзу" на Кубку Росії 2019/20.

Виступ Талалайкіної у 2023 році

Нагадаємо, нещодавно Тарасова образила латвійського фігуриста Дениса Васильєва, який назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про допуск росіян до Ігор у Парижі поспішним.