У цих чотирьох знаків Зодіаку буде багато сексу у 2024 році

За словами астрологів, ці люди розглядають секс як хліб насущний

У той час як багато хто мріє про темні ночі, зігріті присутністю другої половинки, деякі представники зодіакального кола стають просто одержимими сексуальними втіхами. 4 знакам Зодіаку секс під час війни буде гарантовано.

Астрологи розповіли, що будуть одержимі інтимом люди, які народилися під сузір’ями Овна, Діви, Козерога та Водолія. Про це пише nypost.

Водолій

Відкритість та емоційна об’єктивність є відмінними рисами цього повітряного знака, який, відтак, зазвичай готовий вітати дивне та пробувати щось нове з партнером. Це можуть бути різні рольові сценарії. Водолії можуть бути відкриті для сексу з різними людьми, тому що вони намагаються зрозуміти, з ким і що їм подобається. Гороскоп для Водолія на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Овен

Овни схильні прямо говорити про свої бажання. Завдяки своїй спортивній енергії та неприборканому ентузіазму Овни схильні розглядати секс як спорт, а не чуттєве злиття душ. Секс, не пов’язаний емоційними очікуваннями чи суворими визначеннями, стає їм відмінним способом спалити калорії і прискорити дослідження. Гороскоп для Овна на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Діва

Несподівано, але Діви розглядають секс як хліб насущний, поряд з "пробіотиками, закваскою і гігієною порожнини рота". Як знак, орієнтований на служіння, вони глибоко зацікавлені у задоволенні інших, що робить їх відмінними сексуальними партнерами. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Козероги без вагань заявляють про свої потреби та/або ініціюють хіть. Цим людям подобається проводити декілька "раундів" з одним і тим самим партнером за один раз. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

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