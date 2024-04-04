У этих четырех знаков Зодиака будет много секса в 2024 году

По словам астрологов, эти люди рассматривают секс как хлеб насущный

В то время как многие мечтают о темных ночах, согретых присутствием второй половинки, некоторые представители зодиакального круга становятся просто одержимыми сексуальными утехами. 4 знакам Зодиака секс во время войны будет гарантирован.

Астрологи рассказали, что будут одержимы интимом люди, которые родились под созвездиями Овна, Девы, Козерога и Водолея. Об этом пишет nypost.

Водолей

Открытость и эмоциональная объективность являются отличительными чертами этого воздушного знака, который, следовательно, обычно готов приветствовать странное и пробовать что-то новое с партнером. Это могут быть разные ролевые сценарии. Водолеи могут быть открыты для секса с разными людьми, потому что они пытаются понять, с кем и что им нравится. Гороскоп для Водолея на сегодня узнайте на сайте.

Овен

Овны склонны прямо говорить о своих желаниях. Благодаря своей спортивной энергии и необузданному энтузиазму Овны склонны рассматривать секс как спорт, а не чувственное слияние душ. Секс, не связанный эмоциональными ожиданиями или строгими определениями, становится для них отличным способом сжечь калории и ускорить исследование. Гороскоп для Овна на сегодня узнайте на сайте.

Дева

Неожиданно, но Девы рассматривают секс как хлеб насущный, наряду с "пробиотиками, закваской и гигиеной полости рта". Как знак, ориентированный на служение, они глубоко заинтересованы в удовольствии других, что делает их отличными сексуальными партнерами. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Козерог

Козероги без колебаний заявляют о своих потребностях и/или инициируют похоть. Этим людям нравится проводить несколько "раундов" с одним и тем же партнером за один раз. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

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