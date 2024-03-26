Гладіатори - не герої, а жертви: 10 жахливих таємниць римських боїв

Життя гладіатора у Стародавньому Римі

Колізей, найвідоміший амфітеатр світу, був свідком жорстоких розваг, які задовольняли жагу римлян до крові. У цій статті ми розкриємо 10 жахливих фактів про гладіаторські бої, що кидають тінь на велич Римської імперії.

1. Міф про "великий палець"

Поширена думка, що піднятий великий палець дарував життя гладіатору, помилкова, інформує портал tut-cikavo. Життя бійця залежало від симпатії публіки. Він міг попросити помилування, витягнувши вказівний палець. Глядачі "голосували": кулак з захованим великим пальцем означав "життя", а виставлений великий палець символізував "смерть", імітуючи оголений кинджал.

2. Ланісти: тренери та власники

Гладіатори тренувалися в спеціальних школах під керівництвом ланістів, які вкладали чималі гроші в перспективних бійців. Їх раціон і здоров'я ретельно контролювали, адже гладіатори були цінним "товаром".

3. Вбивства в театрі

Спрага римлян до крові не обмежувалася гладіаторськими боями. Під час театральних вистав сцени вбивств виконувалися наживо — замість акторів використовувалися засуджені злочинці, які приречені були загинути на сцені.

4. "Парфум" з арени

Біля амфітеатрів продавали піт і кров відомих гладіаторів. Римські жінки з знатних родин використовували їх як косметику.

5. Бестіарії: бої з хижаками

Бестіарії билися не з людьми, а з екзотичними хижаками. Спочатку це були засуджені злочинці, але згодом до них долучилися досвідчені гладіатори, шанси яких на перемогу істотно підвищували.

6. Профілактика симуляції

Щоб уникнути симуляції смерті, убитих гладіаторів не одразу забирали з арени. Їх припікали розпеченим прутом, щоб переконатися в смерті, а потім витягували гаками.

7. Море крові

Бої могли бути настільки жорстокими, що арену доводилося засипати новим піском, щоб приховати калюжі крові.

8. Неідеальні гладіатори

На відміну від кіногероїв, справжні гладіатори не мали рельєфних м'язів. Їх дієта була спрямована на набір жиру, який захищав від порізів.

9. Імператор Коммод

Римський імператор Коммод, одержимий гладіаторськими боями, брав участь у них близько 700 разів. Його суперниками зазвичай були поранені й хворі воїни, що гарантувало йому перемогу.

10. Поховальні традиції

Існує зв'язок між гладіаторськими боями та похоронними традиціями. Вважається, що перший гладіаторський поєдинок був проведений у 264 році до н.е. на честь похорону Децима Брута Юнія.

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