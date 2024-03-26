Гладиаторы – не герои, а жертвы: 10 ужасных тайн римских боев
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Жизнь гладиатора в Древнем Риме
Колизей, самый известный амфитеатр мира, был свидетелем жестоких развлечений, удовлетворявших жажду римлян до крови. В этой статье мы раскроем 10 ужасающих фактов о гладиаторских боях, бросающих тень на величие Римской империи.
1. Миф о "большом пальце"
Распространенное мнение, что поднятый большой палец даровал жизнь гладиатору, ошибочно, информирует портал tut-cikavo. Жизнь бойца зависела от симпатии публики. Он мог попросить помилование, вытащив указательный палец. Зрители "голосовали": кулак со скрытым большим пальцем означал "жизнь", а выставленный большой палец символизировал "смерть".
2. Ланисты: тренеры и владельцы
Гладиаторы тренировались в специальных школах под руководством ланистов, вкладывавших немалые деньги в перспективных бойцов. Их рацион и здоровье тщательно контролировали, ведь гладиаторы были ценным "товаром".
3. Убийства в театре
Жажда римлян до крови не ограничивалась гладиаторскими боями. Во время театральных представлений сцены убийств исполнялись вживую — вместо актеров использовались осужденные преступники, обреченные погибнуть на сцене.
4. "Парфюмерия" с арены
У амфитеатров продавали пот и кровь известных гладиаторов. Римские женщины из знатных семей использовали их как косметику.
5. Бестиарии: бои с хищниками
Бестиарии сражались не с людьми, а с экзотическими хищниками. Сначала это были осужденные преступники, но впоследствии к ним присоединились опытные гладиаторы, шансы которых на победу значительно повышали.
6. Профилактика симуляции
Чтобы избежать симуляции смерти, убитых гладиаторов не сразу убирали с арены. Их прижигали раскаленным прутом, чтобы убедиться в смерти, а затем вытаскивали крюками.
7. Море крови
Бои могли быть настолько жестокими, что арену приходилось засыпать новым песком, чтобы скрыть лужи крови.
8. Неидеальные гладиаторы
В отличие от киногероев, настоящие гладиаторы не имели рельефных мышц. Их диета была направлена на набор жира, защищавшего от порезов.
9. Император Коммод
Римский император Коммод, одержимый гладиаторскими боями, участвовал в них около 700 раз. Его соперниками обычно были ранены и больные воины, что гарантировало ему победу.
10. Погребальные традиции
Существует связь между гладиаторскими боями и традициями похорон. Считается, что первый гладиаторский поединок был проведён в 264 году до н. в честь похорон Децима Брута Юния.
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