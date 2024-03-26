Гладиаторы – не герои, а жертвы: 10 ужасных тайн римских боев

Жизнь гладиатора в Древнем Риме

Колизей, самый известный амфитеатр мира, был свидетелем жестоких развлечений, удовлетворявших жажду римлян до крови. В этой статье мы раскроем 10 ужасающих фактов о гладиаторских боях, бросающих тень на величие Римской империи.

1. Миф о "большом пальце"

Распространенное мнение, что поднятый большой палец даровал жизнь гладиатору, ошибочно, информирует портал tut-cikavo. Жизнь бойца зависела от симпатии публики. Он мог попросить помилование, вытащив указательный палец. Зрители "голосовали": кулак со скрытым большим пальцем означал "жизнь", а выставленный большой палец символизировал "смерть".

2. Ланисты: тренеры и владельцы

Гладиаторы тренировались в специальных школах под руководством ланистов, вкладывавших немалые деньги в перспективных бойцов. Их рацион и здоровье тщательно контролировали, ведь гладиаторы были ценным "товаром".

3. Убийства в театре

Жажда римлян до крови не ограничивалась гладиаторскими боями. Во время театральных представлений сцены убийств исполнялись вживую — вместо актеров использовались осужденные преступники, обреченные погибнуть на сцене.

4. "Парфюмерия" с арены

У амфитеатров продавали пот и кровь известных гладиаторов. Римские женщины из знатных семей использовали их как косметику.

5. Бестиарии: бои с хищниками

Бестиарии сражались не с людьми, а с экзотическими хищниками. Сначала это были осужденные преступники, но впоследствии к ним присоединились опытные гладиаторы, шансы которых на победу значительно повышали.

6. Профилактика симуляции

Чтобы избежать симуляции смерти, убитых гладиаторов не сразу убирали с арены. Их прижигали раскаленным прутом, чтобы убедиться в смерти, а затем вытаскивали крюками.

7. Море крови

Бои могли быть настолько жестокими, что арену приходилось засыпать новым песком, чтобы скрыть лужи крови.

8. Неидеальные гладиаторы

В отличие от киногероев, настоящие гладиаторы не имели рельефных мышц. Их диета была направлена на набор жира, защищавшего от порезов.

9. Император Коммод

Римский император Коммод, одержимый гладиаторскими боями, участвовал в них около 700 раз. Его соперниками обычно были ранены и больные воины, что гарантировало ему победу.

10. Погребальные традиции

Существует связь между гладиаторскими боями и традициями похорон. Считается, что первый гладиаторский поединок был проведён в 264 году до н. в честь похорон Децима Брута Юния.

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