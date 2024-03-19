"На обличчя", "Садистка", та ще гірше: харківський бар відзначився коктейлями 18+

Власники закладу не згодні з хейтом у мережі

У Харкові відкрився бар "Поза зоною", в якому подають коктейлі з нетиповими, а для когось навіть назвами, що шокують. Відвідувачам пропонують скуштувати "Зраду", "МЖМ", "Приниження" та інші напої.

Назви коктейлів наробили чимало шуму у мережі. Деякі користувачі звинувачують власників закладу, що вони погано подумали перед тим, як обрати саме такі назви.

Бар "Поза зоною" було відкрито у Харкові у грудні 2023 року — саме тоді на офіційній сторінці закладу з’явилися перші публікації. Фішка закладу саме у нетипових назвах коктейлів із сексуальним підтекстом. Водночас інші страви, наприклад, салати, гарніри та супи названі традиційно.

Ціни на коктейлі у харківському барі вищі від середнього та коливаються від 75 до 280 гривень. Вартість у закладі виправдовують тим, що всі напої авторські та рецепти відомі лише місцевим барменам — у будь-яких інших закладах таких напоїв, за їхніми словами, не знайти.

У мережі бар зазнав хейту через скандальні назви своїх напоїв, таких як "Мрія педофіла", "Інц**т", "Ліс***ка", "На обличчя" та інші. Але менеджери закладу запевняють, що сприйняття назви залежить нібито лише від фантазії людини та жодного негативного сенсу вони не закладали. При цьому у коментарях вони заявили, що регулярно допомагають бійцям ЗСУ коштом прибутку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові спалахнув скандал через тістечка у формі статевих органів чоловіка та жінки. Місцеві жителі вимагали, щоб заклад зачинився.