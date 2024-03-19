"На лицо", "Садистка", и еще хлеще: харьковский бар отличился коктейлями 18+

Владельцы заведения не согласны с хейтом в сети

В Харькове открылся бар "Вне зоны" ("Поза зоною" — на украинском), в котором подают коктейли с нетипичными, а для кого-то даже шокирующими названиями. Посетителям предлагают попробовать "Зраду", "МЖМ", "Унижение" и другие напитки.

Названия коктейлей наделали немало шума в сети. Некоторые пользователи обвиняют владельцев заведения в том, что они плохо подумали перед тем, как выбрать именно такие названия.

Бар "Вне зоны" ("Поза зоною") был открыт в Харькове в декабре 2023 года — именно тогда на официальной странице заведения появились первые публикации. Фишка заведения именно в нетипичных названиях коктейлей с сексуальным подтекстом. В то же время другие блюда, например салаты, гарниры и супы названы традиционно.

Цены на коктейли в харьковском баре выше среднего и колеблются от 75 до 280 гривен. Стоимость в заведении оправдывают тем, что все напитки авторские и рецепты известны только местным барменам — в любых других заведениях таких напитков, по их словам, не найти.

В сети бар подвергся хейту из-за скандальных названий своих напитков, таких как "Мечта педофила", "Инц**т", "Лес***нка", "На лицо" и другие. Но менеджеры заведения уверяют, что восприятие названия зависит якобы только от фантазии человека и никакого негативного смысла они не закладывали. При этом в комментариях они заявили, что регулярно помогают бойцам ВСУ за счет прибыли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове разгорелся скандал из-за пирожных в форме половых органов мужчины и женщины. Местные жители требовали, чтобы заведение закрылось.