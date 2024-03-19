Накличете біду: які квіти не можна садити на кладовищі

Ми підкажемо, які квіти заборонено саджати на кладовищі.

Відвідування могил близьких людей – це данина пам'яті та шани. Ми приносимо квіти, щоб прикрасити місце поховання та висловити свою любов та скорботу. Проте, не всі квіти однаково підходять для кладовища.

Які ж квіти не можна садити на кладовищі?

Троянди: Ці прекрасні квіти символізують любов та пристрасть, що не завжди доречно на цвинтарі.

Ці прекрасні квіти символізують любов та пристрасть, що не завжди доречно на цвинтарі. Півонії: Пишні та ароматні півонії вважаються символами багатства та розкоші, що може здатися недоречним у місці скорботи.

Пишні та ароматні півонії вважаються символами багатства та розкоші, що може здатися недоречним у місці скорботи. Хризантеми: У багатьох культурах хризантеми асоціюються з трауром та смертю.

У багатьох культурах хризантеми асоціюються з трауром та смертю. Лілії: Білі лілії символізують чистоту та невинність, але в деяких культурах вони також асоціюються з похоронами.

Білі лілії символізують чистоту та невинність, але в деяких культурах вони також асоціюються з похоронами. Жоржини: Ці яскраві квіти символізують радість та життя, що не завжди доречно на цвинтарі.

Які квіти можна садити на кладовищі?

Барвінок: Ця вічнозелена рослина символізує вічну пам'ять та вірність.

Ця вічнозелена рослина символізує вічну пам'ять та вірність. Незабудки: Ці ніжні квіти символізують вічну пам'ять та скорботу.

Ці ніжні квіти символізують вічну пам'ять та скорботу. Могильник: Ця невибаглива рослина символізує вічне життя.

Ця невибаглива рослина символізує вічне життя. Айстри: Ці скромні квіти символізують вічну пам'ять та вірність.

Ці скромні квіти символізують вічну пам'ять та вірність. Верес: Ця рослина символізує вічну пам'ять та духовність.

Порада:

При виборі квітів для кладовища важливо враховувати свої особисті почуття та традиції вашої культури.

Не рекомендується садити на кладовищі квіти з шипами, адже вони можуть символізувати біль та страждання.

Вибирайте квіти, які не потребують багато догляду, адже ви не завжди будете мати можливість відвідувати могилу.

Пам'ятайте: головне – це не те, які квіти ви садите на кладовищі, а те, з якою любов'ю та пошаною ви ставитеся до пам'яті своїх близьких.

Раніше ми писали, які квіти не можна дарувати коханим. Також, ми писали, які прикмети існують у день народження.