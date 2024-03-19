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Накличете біду: які квіти не можна садити на кладовищі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Деякі квіти краще не саджати на кладовищі (зображення створено за допомогою ШІ)
Деякі квіти краще не саджати на кладовищі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, які квіти заборонено саджати на кладовищі.

Відвідування могил близьких людей – це данина пам'яті та шани. Ми приносимо квіти, щоб прикрасити місце поховання та висловити свою любов та скорботу. Проте, не всі квіти однаково підходять для кладовища.

Які ж квіти не можна садити на кладовищі?

  • Троянди: Ці прекрасні квіти символізують любов та пристрасть, що не завжди доречно на цвинтарі.
  • Півонії: Пишні та ароматні півонії вважаються символами багатства та розкоші, що може здатися недоречним у місці скорботи.
  • Хризантеми: У багатьох культурах хризантеми асоціюються з трауром та смертю.
  • Лілії: Білі лілії символізують чистоту та невинність, але в деяких культурах вони також асоціюються з похоронами.
  • Жоржини: Ці яскраві квіти символізують радість та життя, що не завжди доречно на цвинтарі.

Які квіти можна садити на кладовищі?

  • Барвінок: Ця вічнозелена рослина символізує вічну пам'ять та вірність.
  • Незабудки: Ці ніжні квіти символізують вічну пам'ять та скорботу.
  • Могильник: Ця невибаглива рослина символізує вічне життя.
  • Айстри: Ці скромні квіти символізують вічну пам'ять та вірність.
  • Верес: Ця рослина символізує вічну пам'ять та духовність.

Порада:

  • При виборі квітів для кладовища важливо враховувати свої особисті почуття та традиції вашої культури.
  • Не рекомендується садити на кладовищі квіти з шипами, адже вони можуть символізувати біль та страждання.
  • Вибирайте квіти, які не потребують багато догляду, адже ви не завжди будете мати можливість відвідувати могилу.

Пам'ятайте: головне – це не те, які квіти ви садите на кладовищі, а те, з якою любов'ю та пошаною ви ставитеся до пам'яті своїх близьких.

Раніше ми писали, які квіти не можна дарувати коханим. Також, ми писали, які прикмети існують у день народження.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф